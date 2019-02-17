Son Dakika Haberleri: CHP'li Muharrem İnce, Ordu'da

CHP'li Muharrem İnce, Ordu'da

1 saat önce

CHP'li Muharrem İnce, partisinin Ordu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

CHP'li Muharrem İnce, Ordu'da, System.String[]
CHP'li Muharrem İnce, partisinin Ordu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

İnce, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette il başkanlığında toplanan partililere seslenen İnce, "Kızma ve küsmek yok. Yanlış iş var mı, çok. Çalışın partiye. Bir oy bir oydur. Fazla alalım. Ben de onun için uğraşıyorum. Oradan oraya koşturuyoruz." dedi.

İnce, domatesin karneye bağlandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Savaş yıllarında 1940'da İsmet Paşa'nın zorunlu yaptığı uygulamaları 2019 yılında domatesi, patatesi karneye bağladılar. Türkiye'nin geldiği nokta içler acısıdır. Türkiye üretim ekonomisini kurmadan düzlüğe çıkamaz. Tarımını desteklemeden, tarımsal sanayiyi kurmadan yapamaz bu işi."

Fındığın ana vatanının Türkiye olduğunu belirten İnce, "Ama maalesef borsası Almanya Hamburg'da. Türkiye bunları hak etmiyor. Türkiye'nin bu düzenden kurtulması lazım." diye konuştu.

İnce, Fatsa Kültür Merkezi'nde de partililerle buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Ordu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete Bomba İddia: Survivor Türkiye Yunanistan Yayından Kaldırılıyor

Acun Ilıcalı, "Survivor Yayından Kaldırılacak" İddialarına Cevap Verdi Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 21:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Muharrem İnce, Ordu'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]