Son Dakika Haberleri: CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'da

CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'da

1 saat önce

CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'da partililerle bir araya geldi.

CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'da, System.String[]
CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'da partililerle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sakarya'ya gelen İnce, ilk ziyaretini il başkanlığına gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında il binası önünde toplanan bir grup partiliye seslenen İnce, Cumhur İttifakı'nın seçimleri beka meselesi olarak görmesini eleştirerek, beka sorunu olsa bile bu konuların ulu orta konuşulmaması gerektiğini, yetkililerin bunu kendi arasında halletmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Taksim'de bir grubun ezanı ıslıkladığı iddialarına değinin İnce, şöyle devam etti:

"Ben Türk'üne, Kürt'üne, Boşnak'ına, Arnavut'una, Gürcü'süne, Laz'ına, Alevi'sine, Sünni'sine aklınıza kim geliyorsa kadınına erkeğine, yaşlısına gencine, 82 milyonun 82 milyonuna da kefilim. Bu ülkede hiç kimse ezanı yuhalamaz, ezanı ıslıklamaz. Birkaç densiz çıkıp ezanı ıslıklarsa da onları anasından doğduğuna pişman ederim."

Devletin özelleştirme politikasını da eleştiren İnce, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasıyla ilgili de "Özelleştirme Kanununda 'İşletme hakkı devri özelleştirmenin bir parçasıdır, bir yöntemidir diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin Adapazarı Belediye Başkan Adayı İsmail Kılıç'a destek isteyen İnce, Çark Caddesi boyunca yürüyerek vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'a Dava Açan Necmettin Kesgin'in Avukatı Davadan Çekildi Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz "Plaj Projesi" ile Başkent Mavi Şehir Olacak

İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 21:28:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]