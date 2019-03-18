CHP'li Muharrem İnce, Zonguldak'ta

CHP'li Muharrem İnce, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde partililerle bir araya geldi.

CHP'li Muharrem İnce, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde partililerle bir araya geldi.



CHP Ereğli Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık'a destek vermek için ilçeye gelen İnce, CHP seçim bürosunda vatandaşlara seslendi.



Cumhur İttifakı'nın seçimleri beka meselesi olarak görmesini eleştiren İnce, Ereğli'de hem AK Parti'nin hem de MHP'nin aday gösterdiğini belirterek, "O zaman Ereğli'de beka problemi yok." dedi.



İstanbul Taksim'de bir grubun ezanı ıslıkladığı iddialarına değinen İnce, "Bir ezan tartışmasıdır gidiyor. Ben bu ülkenin Türk, Kürt, Arnavut, Boşnak, Roman, Çerkez, hepsine kefilim. Ben bu ülkenin başı açıklarına, kapalılarına, kadınına, erkeğine herkese kefilim. Benim ülkemde hiç kimse ezana saygısızlık yapmaz. 3-5 zibidi çıkıp yaparsa da onu da anasından doğduğuna pişman ederiz. Çünkü bizim bağımsızlığımızın iki simgesi vardır; biri bayrağımız - onu gönderde sonsuza kadar dalgalandıracağız - öbürü de ezanımızdır. Ezan yalnızca Müslümanlar için namaza bir çağrı değildir, o dar anlamıdır. Ezanın bir de geniş anlamı vardır. Biz Müslümanız, bu toprakların sahibiyiz, günde 5 vakit özgürce minarelerimizden ezanımızı okuturuz. 82 milyon bunun arkasındayız." ifadelerini kullandı.



Muharrem İnce, devletin özelleştirme politikasına yönelik de eleştirilerde bulundu.

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