CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var - Son Dakika

CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var

30.01.2021 22:34
CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var, System.String[]

3 vekilin istifası sonrası CHP içerisinde fırtınalar koparken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten imalı bir mesaj geldi. Böcek, "Kime ne yaptıysam hak etmiştir, bir de zamanını beklediklerim var" sözleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

3 vekilin istifasıyla sarsılan CHP'de sular durulmuyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Muhittin Böcek'in dikkat çeken mesajında, "Kime ne yaptıysam hak etmiştir, bir de zamanını beklediklerim var" ifadesini kullandı.

CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var

KORONA TEDAVİ SÜRECİNDE PARTİSİNE ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

Böcek, Kovid-19 tedavisi sürecinde CHP içerisinde yaşananlara tepki göstererek, "Partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

3 VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'eleştiri' mektubu yazan üç milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa etmişti.

Meclis'te yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini ve gerekçelerini açıklayan vekiller, rahatsızlıklarını ifade ettikleri 6 maddelik taleplerini 26-27 Ocak'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sunduklarını söyledi.

Önerilerine yanıt gelmediklerini söyleyen, Yalova Milletvekili Özcan Özel, açıklamasında, partisinde "yalnızlaştırıldıklarını ve dışlandıklarını" savundu.

CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Antalya, İstifa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var - Son Dakika


Son Dakika

Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı         
23:05
Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi         
22:30
Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş         
21:35
Trump'ın iyileşmesinde gündeme gelmişti! Koronavirüse karşı monoklonal antikor umudu Trump'ın iyileşmesinde gündeme gelmişti! Koronavirüse karşı monoklonal antikor umudu         
21:27
Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi         
20:26
Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi         
19:46
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 23:14:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei