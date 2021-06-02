CHP'li Murat Emir, tartışma yaratacak iddialar öne sürdü: Koronavirüs hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Covid-19 hastalarına son kullanma tarihi geçmiş "favipiravir" etken maddeli ilaçlar verildiğini belirterek " Sağlık Bakanlığı, milyonlarca kutu sipariş verilen ilaçları tüketme derdine düştü. Bakanlık, halk sağlığı suçu işliyor. Tıpkı 'favipiravir'de olduğu gibi Sağlık Bakanı'nın da son kullanım ömrü geçti" dedi.

"DÜNYADA HİÇBİR ÜLKE İLACI TÜRKİYE'DEKİ ŞEKLİYLE KULLANMIYOR"

Murat Emir, yan etkileri konusunda uyarılarda bulunduğu "favipiravir" etken maddeli ilaçlarla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Emir, Covid-19 hastalarına son kullanma tarihi geçmiş "favipiravir" ilaçlarının verilmeye başlandığını belirtti.

Emir, dünyada hiçbir ülkenin "favipiravir"i Türkiye'deki şekliyle kullanmadığını belirterek "Şimdi de bu ilaçları bir an önce halka tükettirmenin derdine düştüler. Bakanın gözü öylesine dönmüş ki hastalara son kullanma tarihi geçmiş 'favipiravir' etken maddeli ilaç vermeye başladılar" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir.

BAKAN KOCA'NIN YANITLAMASI İSTEMİYLE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP'li Emir, son günlerde filyasyon ekiplerinin, Covid-19 hastalarına üzerinde son kullanma tarihi "Nisan 2021" yazan ilaçları verdiğini kaydederek "Hastalar itiraz ettiğinde de 'Sağlık Bakanlığı gerekli incelemeyi yaptı, ilacı kullanmanızda bir engel yoktur' gibi yanıtlar veriyorlar. Derhal bu skandala bir son verilmeli" ifadelerini kullandı. Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.