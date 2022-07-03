CHP'li Mustafa Adıgüzel: "Bakan Kasapoğlu, Gençlerimizi Vakıf ve Cemaatlere Peşkeş Çekiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Mustafa Adıgüzel: "Bakan Kasapoğlu, Gençlerimizi Vakıf ve Cemaatlere Peşkeş Çekiyor"

03.07.2022 17:49

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Cumhurbaşkanı tarafından asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamdan sonra, KYK yurtlarına da yüzde 80 zam yapıldı. Bu yüksek zamlar, bu rahat olmayan ve yetersiz sayıdaki KYK yurtları nedeniyle gençlerimiz vakıfların, cemaatlerin ellerine düşüyor… İşte bu yüzden Bakan Kasapoğlu, bu uygulamalarıyla gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Cumhurbaşkanı tarafından asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamdan sonra, KYK yurtlarına da yüzde 80 zam yapıldı. Bu yüksek zamlar, bu rahat olmayan ve yetersiz sayıdaki KYK yurtları nedeniyle gençlerimiz vakıfların, cemaatlerin ellerine düşüyor… İşte bu yüzden Bakan Kasapoğlu, bu uygulamalarıyla gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yapılan yüzde 80 oranındaki zamma tepki gösterdi. Adıgüzel, bugün sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı tarafından asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamdan sonra, KYK yurtlarına da yüzde 80 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı KYK yurtları için, 'hem otel konforunda hem de çok ucuz' demişti. Ortalığı pislik götürüyor. Herhalde KYK yurtlarındaki bu gençlerimiz de rahatlıktan, konfordan ve de çok ucuz olduğu için intihar ediyor olsa gerek.

Siz enflasyonu bile yılda yüzde 70 açıkladınız. Bu öğrenci yurtlarına yüzde 80 zam nedir? yani siz ekonomideki açığı ve beşli çeteye ödediğiniz paraların açığını fakir aile çocuklarının barınma mecburiyeti üzerinden mi gidereceksiniz? Zaten ev kiraları da ortada. Bu öğrenciler evlerinde de barınamıyorlar, yüksek kiralar nedeni ile. Yurtlarda da barınamıyorlar. Nereye gidecek bu çocuklar?

Ortada bir gerçek var. ya birisi Erdoğan'ı aldatıyor ya da Erdoğan milleti aldatıyor. Ama her iki durumda da birileri milletimizi aldatıyor. Geçtiğimiz günlerde KYK yurtlarında gençlerin intiharlarla sarsıldı Türkiye. Anlaşılan Kasapoğlu, bu intiharlar neden oluyor, bu gençlerin derdi nedir diye ilgilenmek yerine, bu zam oranı ne olacak diye ona çalışmış. ve Bilal Erdoğan'a mahsus spor federasyonlarını oluşturmak için çalışmış. Yani gençlerle ilgilenmek yerine.

"GENÇLERİMİZİ VAKIF VE CEMAATLERE PEŞKEŞ ÇEKİYOR"

Tabi ki gençlerimiz kamuda, kamu yurtlarında, devlet yurtlarında yer bulamayınca nereye gidiyor; cemaat vakıf yurtlarına gidiyor. Aslında böyle isteniyor. Yani bu yüksek zamlar, bu rahat olmayan ve yetersiz sayıdaki KYK yurtları nedeniyle gençlerimiz vakıfların, cemaatlerin ellerine düşüyor.

Öyle olmasaydı kamuda yeterince ve uygun fiyata yer bulabilseydi gençler, vakıf ve cemaat yurtlarına ne gerek vardı değil mi? İşte bu yüzden Bakan Kasapoğlu, bu uygulamalarıyla gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor. Ayrıca Bakan Kasapoğlu döneminde hem Spor Toto kaynakları hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kaynakları bu vakıf ve cemaatlere aktarıldı. Milyonlarca lira… Daha önce bunu Meclis'te konuşmuştuk. İşte bu şekilde yetersiz yataklarına bir de fahiş zam yaparak bu gençlerimiz vakıf ve cemaatlere yönlendiriliyor. Gerçek budur."

YORUMLAR
500
6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek Niğdeli Vatandaşlar Bozuk Yolları Çiçek Ekerek Protesto Etti, Belediye de Çukurları Asfalt ile Kapattı Niğdeli Vatandaşlar Bozuk Yolları Çiçek Ekerek Protesto Etti, Belediye de Çukurları Asfalt ile Kapattı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Adıgüzel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Mustafa Adıgüzel: 'Bakan Kasapoğlu, Gençlerimizi Vakıf ve Cemaatlere Peşkeş Çekiyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:50 HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı
17:48 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 18:17:40. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Mustafa Adıgüzel: "Bakan Kasapoğlu, Gençlerimizi Vakıf ve Cemaatlere Peşkeş Çekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement