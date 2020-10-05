CHP'li Mustafa Adıgüzel, öğrencilere evlerinde ücretsiz internet sağlanmasını istedi - Son Dakika

CHP'li Mustafa Adıgüzel, öğrencilere evlerinde ücretsiz internet sağlanmasını istedi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, öğrencilere evlerinde ücretsiz internet sağlanmasını istedi.

CHP'li Mustafa Adıgüzel, öğrencilere evlerinde ücretsiz internet sağlanmasını istedi, System.String[]

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, öğrencilere evlerinde ücretsiz internet sağlanmasını istedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının, koronavirüs salgını sürecinde günlük aktarılan verilere ilişkin çelişkilerin, 30 Eylül itibarıyla ortaya çıktığını, bu durumun devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu.

Veri akışındaki karartmaya rağmen sağlık çalışanlarının büyük mücadele örneği sergilediğini belirten Adıgüzel, " Dünya Sağlık Örgütü, vaka tanımlamalarına ilişkin Türkiye'de sergilenen örneğin mevzuatlarında yer almadığını belirtmiştir ve Türkiye'den bir açıklama beklediklerini iletmişlerdir. Dünya Sağlık Örgütünün internet sitesinde de bu işin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmektedir. Dünya ülkelerinin bir çoğu bu şekilde bildirimde bulunmuşlardır. Sadece Rusya'da, Türkiye'deki gibi vaka sayısı gizlemek söz konusudur." diye konuştu.

Adıgüzel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yerli aşı ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, "Artık bu Sağlık Bakanı topluma maval okumaktan vazgeçmelidir. Türkiye'nin aşı üretecek altyapısı artık yoktur. Pandemi günlerinde tüm dünya bilim ile yol almaya çalışırken bunlar hayal tacirliğine devam ediyorlar. Hasta olmak için sadece testin pozitif çıkması yetmiyor, belirtilerinin de görülmesi şart koşuluyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Mustafa Adıgüzel, pandemi döneminde, özellikle sorun yaşanan alanlardan birisinin de eğitim olduğunu iddia etti.

Evinde eğitim görmek zorunda kalan öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak internet için 80 lira gerektiğine dikkati çeken Adıgüzel, "Evlerinde öğrenci bulunan herkese, anayasanın eğitim hakkının ücretsiz olması gereğince ücretsiz internet sağlanmalıdır. Evlerinde koronavirüs hastası bulunan bireyler test yaptırmakta zorlanıyorlar. Bu insanlar da zorunlu test kapsamına alınmalıdır." dedi.

Adıgüzel, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin bir soru üzerine, savaş sırasında sivillere yönelik yürütülün saldırılar kadar alçakça bir durumun olamayacağını söyledi. Bu durumun insanlık dışı olduğuna işaret eden Adıgüzel, "Biz Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'a saldırısına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bizim Azerbaycan ile hem kültürel hem de tarihi bağlarımız vardır. Azerbaycan'ın her türlü yanında olmamız gerekiyor. Üzerimize ne düşüyorsa da katkı vermeye hazırız. Azerbaycan'ın yayındayız ve bu son sivil saldırıları da şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Adıgüzel, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Mustafa Adıgüzel, öğrencilere evlerinde ücretsiz internet sağlanmasını istedi - Son Dakika


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