CHP'li Mustafa Adıgüzel, Ordu'da Temeli Atıldığı Duyurulan Aktif Karbon Üretim Tesisi'nin İhalesinin Daha Önce İptal Edildiğini Açıkladı: "Temel Atma...

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in temel atma töreninin yapıldığını açıkladığı Aktif Karbon Üretim Tesisi'nin ihalesinin daha önce iptal edildiğini açıkladı. Adıgüzel, "Bu bir temel atma değil, yalan atma törenidir. Hilmi Güler gibi çok deneyimli bir siyasetçinin bunu bilerek yapacağını düşünmüyorum. Her zamanki gibi eğer çevresi tarafından oyuna getirildi ise ilgililer hakkında gereğini yapmalıdır ve tüm halkımızdan özür dilemelidir. Eğer iptal edilmiş bir açık ihale henüz yapılmadan, bilerek birini işe başlattı ise de kendi hakkında kendisi gereğini yapmalıdır" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dün sosyal medya hesabından Aktif Karbon Üretim Tesisi'nin temelinin atıldığını duyurdu. Güler, konuyla ilgili şu mesajları paylaştı:

"Temelini attığımız Ordu Büyükşehir Belediyesi Aktif Karbon Üretim Tesisi ülkemize hayırlı olsun. Fındık kabuğunun değerini 15 katına çıkartacak tesiste temel atıldı. Tesiste, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yapılacak. Ham madde sebebiyle her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalat yaparak dışa bağımlı olduğumuz aktif karbonu, hindistan cevizine alternatif olarak fındık kabuğuyla Ordu'da üreteceğiz. Temelini attığımız Ordu Büyükşehir Belediyesi Aktif Karbon Üretim Tesisi ülkemize hayırlı olsun."

Güler'in, temeli atılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aktif Karbon Üretim Tesisi ile ilgili açıklamasının ardından CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de bugün yazılı açıklama yaptı. Adıgüzel, tesisin ihalesinin iptal edildiğini belirtti. Adıgüzel, şunları ifade etti:

"İhalesi iptal edilen tesise temel attılar. Bu bir temel atma değil, yalan atma törenidir. Burada iki ihtimal var. ya açık ihalenin iptaline rağmen yalandan temel atma mizanseni yapılmıştır. ya da daha ihalesi yapılmadan iş bir kişiye teslim edilmiş, ihale sonradan ve yalandan yapılacaktır. Bu daha da vahimdir. İhaleye fesat karıştırma töreni yapılmıştır. Her iki durumda da tüm medya, davetliler ve halkımız kandırılmıştır. Bunu izleyen davetlilerin bile gerçek olduğunu zannettiği bir tiyatro gösterisi oynanmıştı. Bu bağlamda onlara da ayıp edilmiştir. En büyük ayıp da Ordu halkına yapılmıştır. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de bu büyük hizmeti arka arkaya attığı 4 twit ve bir açıklama ile paylaşmış. Ben Hilmi Güler gibi çok deneyimli bir siyasetçinin bunu bilerek yapacağını düşünmüyorum. Her zamanki gibi eğer çevresi tarafından oyuna getirildi ise ilgililer hakkında gereğini yapmalıdır ve tüm halkımızdan özür dilemelidir. Yok eğer iptal edilmiş bir açık ihale henüz yapılmadan, bilerek birini işe başlattı ise de kendi hakkında kendisi gereğini yapmalıdır. Geçtiğimiz gün Ordu Perşembe Yaylası Şenliklerinde Ordu Valisi'nin devlet adabı dışına çıkarak güzelleme yaptığı AKP anlayışı, belediye ve teşkilat başkanları da işte budur. Yani şenlik devam etmektedir."

Adıgüzel, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemi ile soru önergesi de hazırladı.