CHP'Lİ NAZLIAKA 319 KADININ HAYATINA DOKUNDUK - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla hayata geçirdikleri 'Yaşam Hak Projesi' kapsamında, 319 kadının hayatına dokunduklarını söyledi.

Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları'nca başlatılan 'Yaşam Hak Projesi' kapsamında Çankırı'ya geldi. CHP Çankırı Kadın Kolları Başkanı Aynur Aslan ve partililer tarafından karşılanan Nazlıaka, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nazlıaka, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti engellemek için hayata geçirilen proje kapsamında 81 ilin tamamını gezeceklerini ve Çankırı'nın 42'nci durak olduğunu belirterek, şöyle konuştu

Biz 'Kadına yönelik şiddeti sonlandıracağız' diyerek yollara çıktık. Bu amaçla genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. 7 gün 24 saat hizmet veren bu çağrı merkezimiz kanalıyla tüm şiddet mağduru kadınlara, tüm istismara uğrayan çocuklara ve ailelerine destek hizmeti veriyoruz. Şu ana kadar 319 kız kardeşimize, bire bir hayatlarına dokunacak şekilde destek hizmetleri sunduk. Barolarla yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki destek hizmeti veriyoruz. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, Türkiye'nin her yerinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Biz güvence sağlayabilmek adına CHP olarak gerekli çalışmaları yaptık. Gerekli politikaları ürettik. Gerekli kadrolara da sahibiz. Onun için seçim varmış gibi her gün sahalarda çalışmaya devam ederek, pandemi koşullarına uygun bir biçimde çalışmalarımızı yürüterek, halkın iktidarını kurma amacıyla her an sahadayız.