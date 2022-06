CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, bir yılda 80 bin yeni kadın üyeye ulaştıklarını bildirdi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, son bir yılda 80 bin yeni kadın üyeye ulaştıklarını belirtti.

Nazlıaka, yazılı açıklamasında, örgütlenme çalışmaları kapsamında il il, ilçe ilçe Türkiye'yi gezmeye devam ettiklerini anlattı.

Son bir yılda 80 bin yeni kadın üyeye ulaştıklarını duyuran Nazlıaka, 100 bin hedefine yaklaştıklarını vurguladı.

Bu kapsamda 81 il, 973 ilçe kadın kolu başkanına talimat verdiklerini aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bu düzeni değiştirmek için bizlere çok önemli bir görev düşüyor. Elbette her seçim çok önemli ama bu seçim Cumhuriyetimizin geleceği açısından en kritik seçim. Bizlerin tarihsel bir misyonu var. Ülkemizi aydınlık yarınlara bizler kavuşturabiliriz. Yarın seçim olacakmış gibi hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de tek hedefimiz örgütlenmek olmalıdır. Bizler evden çıkarken her gün gururla yakamıza partimizin rozetini takıyoruz. Her gün yeni bir üye hedefiyle hareket edin. Partimize yeni kazandırdığınız üyeye kendi rozetinizi takarak Cumhuriyet Halk Partisi ailemizi büyütün. Seçimlerin başarısının biz kadınların omzunda yükseleceğini anlatın."