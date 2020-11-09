CHP'li Nazlıaka'dan KADES'e ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Nazlıaka'dan KADES'e ilişkin açıklama Açıklaması

09.11.2020 13:05
CHP'li Nazlıaka'dan KADES'e ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadın Destek Uygulaması (KADES), olumlu bir adım olabilir ama bunu kadın cinayetlerinin ve şiddetin arttığı bir dönemde azalıyor gibi bir algı oluşturmak için kullanmak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadın Destek Uygulaması (KADES), olumlu bir adım olabilir ama bunu kadın cinayetlerinin ve şiddetin arttığı bir dönemde azalıyor gibi bir algı oluşturmak için kullanmak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Nazlıaka, İçişleri Bakanlığının 2020'nin ilk 10 aylık döneminde kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında düştüğünü açıkladığını hatırlattı.

Bakanlığın açıklamasında, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmaların sonuç verdiğine dikkati çekildiğini belirten Nazlıaka, "Kadın cinayetlerinin veya kadına yönelik şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde sadece telefonlar üzerinden ihbarlarla yapılan değerlendirmenin gerçeklik oranı nedir?" sorusunu yöneltti.

Söz konusu verilere, Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) kaynak gösterildiğini, KADES'e 45 bin 920 kadının ihbarda bulunduğu ve 545 bin 579 kişinin ise programı indirdiğinin belirtildiğini aktaran Nazlıaka, "Yarım milyondan fazla kadının bu uygulamayı indirdiği bir ortamda, kadın cinayetlerinin azaldığına kim inanır? Akıllı telefonu olmayan, her hareketi kontrol altında tutulan, şiddet, tehdit ve yoksulluk nedeniyle hele de pandemi koşullarında saldırgan ile aynı yerde yaşamak zorunda kalan ve hiçbir olanağa erişemeyen kadın ve çocukları nereye koyacağız?" açıklamasında bulundu.

Devlet tarafından beslenme, barınma, güvenli bir yaşam alanı ve istihdam olanakları sunulmadığı sürece, hiçbir kadın ve çocuğun şiddetten korunamayacağının altını çizen Nazılaka, koruma kararlarına rağmen sokak ortasında öldürülen, yemeğin tuzu az olduğu için dayak yiyen kadınların olduğu, ailesinden öç almak için çocukların öldürüldüğü bir ortamda şiddetle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Şiddet eşitsizlikten beslenir"

Şiddet uygulayan erkeklerin her gün "iyi hal" ve "tahrik" indirimleri ile sırtının sıvazlandığı bir adalet anlayışı içinde, ihbar hatları ile teselli olunamayacağını ileri süren Nazılaka, şunları kaydetti:

"Daha bu yılın ilk 10 ayında en az 229 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Sadece ekim ayında 23 kadın öldürüldü, 80 kadına şiddet uygulandı, 7 kadına tecavüz edildi, 49 kadın seks işçiliğine zorlandı, 25 çocuk istismar edildi. Bunlar sadece basına yansıyan ve kadın örgütlerinin ulaşabildiği veriler. ya kırılan kollarımızın içinde kalan yenler? ya toplumsal cinsiyet rolleri ile kadınlara ve çocuklara öğretilen suskunluk ve çaresizlik? Şiddet çığ gibi büyürken, sadece buzdağının görünen kısmından bahsediliyor. KADES, olumlu bir adım olabilir ama bunu kadın cinayetlerinin ve şiddetin arttığı bir dönemde azalıyor gibi bir algı oluşturmak için kullanmak kabul edilemez."

Şiddetin eşitsizlikten beslendiğini ifade eden Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılıp toplum için zararlı olduğunu savunanların olduğu bir ortamda kadına yönelik şiddet azalmaz. Ne zaman haklar güvence altına alınır, yasalar uygulanır, toplumun bir arada ve eşit koşullarda yaşayacağı politikalar hayata geçirilir, işte o zaman şiddetle samimi mücadeleden bahsedilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Nazlıaka'dan KADES'e ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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