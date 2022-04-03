CHP'li Nazlıaka: "Kadınların eşit temsil hakkına erişmesi için ülkeyi yönetenlerin zihniyeti değişmelidir" - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye'de 1389 belediye başkanından 21'inin, 30 büyükşehir belediye başkanının da sadece 2'sinin kadın olduğuna işaret ederek, "Kadınların eşit temsil hakkına erişmesi için öncelikle ülkeyi yönetenlerin zihniyeti değişmelidir." dedi.

Nazlıaka, kadınların yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını kazandığı Belediye Kanunu'nun kabul edilişinin 92'nci yıl dönümü dolayısıyla 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanıyla eş zamanlı basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'i kadın ve erkeklerin bir arada kurduğunu vurguladığına dikkati çeken Nazlıaka, Atatürk'ün "Dünyada hiçbir milletin kadını, 'Milletimi kurtuluşa ve zafere ulaştırmada Anadolu kadınından daha fazla uğraştım, Anadolu kadını kadar gayret gösterdim' diyemez." sözlerini hatırlattı.

Aylin Nazlıaka, CHP'nin ilk kadın üyesi ve Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın örnek bir siyasi kişi olduğunu dile getirerek, "Milli egemenlik bir bütündür ve toplumun sadece bir kesimini kapsayan erkekler için değil, herkes ?için ?var olmalıdır. Tarihin akışının değişmesinde önemli görev üstlenen Afet İnan, kadınların, erkeklerin yaptığı bütün işleri yaptığını, savaşlarda erkeklerle birlikte mücadele ettiğini anlatmıştır. Kadının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının, demokrasinin gerekliliği olduğunu güçlü şekilde ifade etmiştir." diye konuştu.

"19 yerel seçimde sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi"

Türkiye'de kadınların yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 92'nci yıl dönümünde hala yeterli oranda temsil edilemediğine dikkati çeken Nazlıaka, "1930-2019 yıllarında yapılan toplam 19 yerel seçimde sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bindir. Cumhuriyet tarihi boyunca kadın belediye başkanı oranı olarak en fazla yüzde 3'e çıkılabildi. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla yüzde 11, kadın il genel meclis üyesi oranı en fazla yüzde 3, kadın muhtar oranı en fazla yüzde 2 olabildi." ifadesini kullandı.

"Veriler, halen eşit temsilden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor"

Nazlıaka, kadınların temsili konusunda, 2019'daki son yerel seçimlerde de tablonun değişmediğini belirterek, "Toplam 20 bin 745 belediye meclis üyesinin sadece 2 bin 283'ü kadın, 1389 belediye başkanının sadece 21'i kadın, 30 büyükşehir belediye başkanının sadece 2'si kadın, 50 bin 157 muhtardan sadece 1119'u kadın, 1272 il genel meclis üyesinin sadece 48'i kadındır. Bu veriler aradan geçen bunca yıla rağmen, halen eşit temsilden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun nedeninin "kadınların yetersizliği veya siyasette yer almak istememesi" olmadığını kaydeden Nazlıaka, "Kadınların eşit temsil hakkına erişmesi için öncelikle ülkeyi yönetenlerin zihniyeti değişmelidir. 'Şuradan iki kadın milletvekili sembolik olarak gelsin' diyen anlayıştan eşitlikçi politikalar üretilemez. Tüm kararların bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştığı şahsım hükümetinden demokratik bir politika üretmesi beklenilemez." görüşünü paylaştı.

Kadın ve erkeklerin eşit temsili için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Nazlıaka, AK Parti iktidarı döneminde kadınların yoksullaştığını ve şiddete maruz kaldığını savundu.

Nazlıaka, kadınların eşit temsil edildiği demokratik ve laik Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlı olduklarını söyleyerek, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" ile temel hak ve özgürlüklerin, kadın, çocuk ve doğa haklarının, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün güvence altına alındığı özgürlükçü bir sistem inşa edeceklerini kaydetti.

Aylin Nazlıaka, Mustafa Kemal Atatürk ile Afet İnan'ın yan yana olduğu, 3 Nisan 1930'da çekilen fotoğrafı göstererek, "Geçmişimizden aldığımız bu güç ve inançla bir kez daha 'Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın haklı mücadelemiz' diyoruz." sözlerini sarf etti.