CHP'li Nazlıaka: Kayseri'ye baharı getireceğimize inanıyoruz - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kayseri'de, "Umuyoruz ki, ilk genel seçimde tüm Türkiye'ye, yerel seçimde ise Kayseri'ye baharı getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Kentte, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer ve partililerle bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Nazlıaka, "CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve millet ittifakı milletvekillerinin sayesinde Kayseri'nin sorunları zaman zaman mecliste dile getiriliyor ama Cumhur ittifakı cephesinde Kayseri adeta haritadan silinmiş gibi. Kayseri'yi unutmuşlar, üç maymunu oynuyorlar. Pandemi döneminde çiftçinin, emeklinin, emekçinin yaşadığı sorunlar Kayseri'de de derinden hissediliyor. Kayseri halkı yoksullaşıyor. Bunu ben değil, TÜİK verileri söylüyor" dedi.

'KADINLARIN YAŞAM MÜCADELESİNDE YANLARINDA YER ALIYORUZ'Nazlıaka, Kayseri ziyaretini anlatarak, "Bizim buraya geliş sebebimizden biri, CHP Kadın Kolları olarak 'Yaşam Hak' Projesi'nin tanımını yapmak istedik. Bizler, bugün eşitliği savunan partinin bireyleri olarak bir Kayseri gerçeğini sizinle paylaşmak isterim. Ne yazık ki Kayseri, kadın istihdamında 68'inci sırada yer alıyor. Bu Kayseri'ye yakışmıyor. Kadın, erkek eşit bir toplumda yaşıyorsak, eşit işe eşit ücret alması gerektiğini belirtmek isteriz. AK Parti iktidarı, kadınların can simidi olan ' İstanbul Sözleşmesi 'nden çekilme kararı almışken biz bu sözleşmeye sahip çıkıyoruz. Kadınların yaşam mücadelesinde yanlarında yer alıyoruz ve kadına şiddeti sonlandırmak amacıyla il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezerek tüm şiddet mağdurlarına ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.'GENEL MERKEZİMİZDE ÇAĞRI MERKEZİ KURDUK'

Kadınlara yönelik proje hazırlıklarını kaydeden Nazlıaka şöyle konuştu: "Proje kapsamında genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. 7/24 faaliyet gösteren bu çağrı merkezi kanalıyla ulaşanlara ücretsiz hukuki destek, psikolojik destek ve diğer konulardaki ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunuyoruz. Ayrıca, bu kız kardeşlerimize 'yalnız değilsiniz, yanınızda biz varız' diyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilen yerlerde, ücretsiz barınma ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. 31 Mart'ta ülkemizin çeşitli yerlerine bahar geldi ama Kayseri'ye yerel anlamda baharı getiremedik. Umuyoruz ki, ilk genel seçimde tüm Türkiye'ye, yerel seçimde ise Kayseri'ye baharı getireceğimize inanıyoruz."