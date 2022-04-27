CHP'li Nazlıaka: "Logosunda Ampul Olup Halkı Karanlığa Mahkum Eden Partiyi Sandığa Gömeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Nazlıaka: "Logosunda Ampul Olup Halkı Karanlığa Mahkum Eden Partiyi Sandığa Gömeceğiz"

27.04.2022 11:25
CHP'li Nazlıaka: "Logosunda Ampul Olup Halkı Karanlığa Mahkum Eden Partiyi Sandığa Gömeceğiz"

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tüm kadın kolları teşkilatına 81 il ve 973 ilçede elektriği kesilen haneleri ziyaret ederek dayanışma içinde olmaları için yazı gönderdi. Nazlıaka, “Bir hane karanlıkta ise hepimiz karanlıktayız. CHP Kadın Kolları olarak bu hanelerle dayanışacak ve ilk seçimlerde logosunda ampul olup halkı karanlığa mahkum eden partiyi sandığa gömeceğiz. Ampulü patlatacağız!” dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm kadın kolları teşkilatına 81 il ve 973 ilçede elektriği kesilen haneleri ziyaret ederek dayanışma içinde olmaları için yazı gönderdi. Nazlıaka, "Bir hane karanlıkta ise hepimiz karanlıktayız. CHP Kadın Kolları olarak bu hanelerle dayanışacak ve ilk seçimlerde logosunda ampul olup halkı karanlığa mahkum eden partiyi sandığa gömeceğiz. Ampulü patlatacağız!" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 yılında toplam 2 milyon 776 bin 461 mesken abonesinin elektriği geçici olarak kesildi. Ticarethane ve sanayi aboneleriyle birlikte elektrik kesintisi yaşanan bütün abonelerin sayısı toplamda 3 milyon 449 bin 344'ü buldu. Bu veriler ışığında CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'ya tüm Türkiye'de elektriği kesilen hanelerle dayanışma içinde olmak için talimat verdi.

TÜM KADIN KOLLARI TEŞKİLATINA GÖREVLENDİRME YAZISI

Nazlıaka da, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve 81 il kadın kolu başkanına görevlendirme yazısı yazarak "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda CHP Kadın Kolları olarak, 81 ilde elektriği kesilmiş olan yurttaşlarımızı ziyaret ederek dayanışma içinde olacağız" mesajını gönderdi.

"LOGOSUNDA AMPUL OLUP HALKI KARANLIĞA MAHKUM EDEN PARTİYİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

Yeni yol haritaları ile ilgili yazılı açıklama yapan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"AKP Hükümeti 20 yıldır ülkemizi uçurumun eşiğine getirdi. Peş peşe gelen zamlar nedeniyle yurttaşlar açlık, yoksulluk ve son olarak da karanlığa mecbur bırakıldı. Aydınlık günleri var etme umudunu yükselten partimiz, bu karanlığa sessiz kalmadı, kalmayacak. Bir annenin dahi çocuklarını yatağa aç yatırmadığı, suya, ekmeğe erişiminin lüks olmadığı 21. yüzyıl Türkiye'sinde yurttaşların karanlıkta kalmadığı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Ülke kaynaklarının beşli çeteye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bir hane karanlıkta ise hepimiz karanlıktayız. Bu karanlığı birlikte aydınlatmak için 81 il 973 ilçede elektriği kesilen haneleri tek tek ziyaret edeceğiz. CHP Kadın Kolları olarak bu hanelerle dayanışacak ve ilk seçimlerde logosunda ampul olup halkı karanlığa mahküm eden partiyi sandığa gömeceğiz. Ampulü patlatacağız!"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen hanelerle dayanışmak için "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlarda halkları için harekete geçsinler" demişti.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aylin Nazlıaka, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Nazlıaka: 'Logosunda Ampul Olup Halkı Karanlığa Mahkum Eden Partiyi Sandığa Gömeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
11:10 Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:53:51. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Nazlıaka: "Logosunda Ampul Olup Halkı Karanlığa Mahkum Eden Partiyi Sandığa Gömeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement