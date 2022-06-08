CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

08.06.2022 20:47

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tekirdağ'da bir dizi ziyarette bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tekirdağ'da bir dizi ziyarette bulundu.

Aylin Nazlıaka, Tekirdağ programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol'u ziyaret etti.

Nazlıaka, daha sonra bir otelde partili kadınlarla bir araya geldi.

Burada, partisinin kadınlar için yürüttüğü çalışmalar ve projeleri anlatan Nazlıaka, "Kadınlar olarak güç bizde. Dayanışacağız, örgütleneceğiz, yürek yüreğe mücadele edeceğiz, mutlaka ama mutlaka ülkemizin ve bu ülkede yaşayan tüm kadınların, çocukların kaderini değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Nazlıaka daha sonra Malkara ilçesinde kadın kooperatifi üyeleriyle buluştu.

CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:17 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi olmadı, olsaydı kabul ederdik
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
22:18 KONDA Araştırma'nın kurucusu ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti
22:17 Ödevini yapmayan 5 yaşındaki çocuğun elini ayağını bağlayan aile, 40 derecelik sıcaklıkta çocuğu ölüme terk etti
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 23:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement