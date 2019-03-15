Son Dakika Haberleri: CHP'li Öküzcüoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki Saldırıya Kınama

CHP'li Öküzcüoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki Saldırıya Kınama

1 saat önce

Millet İttifakının CHP'li Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu, Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

CHP'li Öküzcüoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki Saldırıya Kınama, System.String[]
Millet İttifakının CHP'li Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu, Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Terörün her türlüsünü lanetleyen Öküzcüoğlu, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslam karşıtlığına dünya artık net bir şekilde dur demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir" diye konuştu.

"Terör saldırılarından gelen görüntüler karşısında insanın nutku tutuluyor" diyen Ahmet Öküzcüoğlu, Irkçı nefret ve çılgınlığın, camide ibadet eden masumları hedef aldığını belirtti. Öküzcüoğlu, dua için toplanan sivillere yapılan saldırının acımasızlığının tüm dünyada bir şok etkisi yaptığını kaydetti. Katliamı gerçekleştiren herkesin hak ettiği cezayı almasını umduğunu ifade eden Ahmet Öküzcüoğlu, saldırının tüm dünyanın ortak sorunu olan ırkçılığın son örneği olduğunu vurgulayarak, hayatını kaybeden Müslümanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İslam alemine başsağlığı diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

Alaşehir, Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Zelanda, Güncel
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