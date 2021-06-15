CHP'li Önal: "MKE, kamu kurumu olarak kalmalı" - Son Dakika

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE), kamu kurumu olarak kalması gerektiğini söyledi.

Önal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "MKE'nin yapı ve statüsünün değiştirileceğine" ilişkin haberlerin basına yansıdığını anlattı. Kadrolu işçi ve memurların durumu ile taşeron işçilerin kadro düzenlemesi hakkında yetkililerin bir açıklama yapmadığını savunan Önal, bu sürecin Kırıkkale'de ve ülkede endişeye yol açtığını ifade etti.

Kırıkkale'nin bu kurum sayesinde şehre dönüştüğünü ve silah sanayine ismini verdiğini dile getiren Önal, "Çalışan sayısı 20 binlerden 3 binlere düşen bu kurumun bazı taşınmazları, özel şahıslara ihalelerle satılmıştır. Bu durum, şehrimizde büyük yankı uyandırmış ve yıllardır bu kurumun ekmeğini yiyen insanlarımızı derinden yaralamıştır. MKE, yurt güvenliğindeki stratejik önemi, savunma sanayimizin ana omurgasını oluşturması ve yarınlarımızın teminatı olması nedeniyle kamu kurumu olarak kalmalıdır." diye konuştu.

CHP'li Önal, "Kırıkkale'nin gururu" olarak nitelendirdiği MKE hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve kuruma zarar verecek girişimlerin karşısında olacaklarını kaydetti. Önal, "ürettiği mühimmat, silah, roket ve patlayıcı maddelerle milli savunma sanayinin can damarı olan bu kuruma sadece karlılık üzerinden yaklaşılmasının iyi niyetli olmadığını" söyledi.