Son Dakika Haberleri: CHP'li Öndeş, AK Parti Lehine Adaylığını Çekti

CHP'li Öndeş, AK Parti Lehine Adaylığını Çekti

1 saat önce

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilen Mezher Öndeş, AK Parti lehine adaylığını geri çekti.

CHP'li Öndeş, AK Parti Lehine Adaylığını Çekti, System.String[]
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilen Mezher Öndeş, AK Parti lehine adaylığını geri çekti.

Açıklamalarda bulunan Mezher Öndeş, "Kavakbaşı Belediye Başkanlığı için aday olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkemiz için bu kritik süreçteki duruşundan, özellikle HDP ve İYİ Parti ile kurmuş olduğu ittifaktan dolayı, adaylığımı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü adına, AK Parti lehine çektiğimi başta Kavakbaşı halkı olmak üzere tüm kamuoyuna sunarım" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

Mezher Öndeş, Kavakbaşı, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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