CHP'li Orhan Sarıbal

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "İyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları desteklemelerinin tümünde düşüş var. Dolayısıyla biz, ithalata daha fazla devam edeceğiz." dedi.

Sarıbal, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gıda güvenliği için iyi tarım uygulaması ve organik tarım üretimi yapıldığını vurguladı.

Bu yöntemlere ilişkin destekleme politikalarının yıllardır uygulandığını ifade eden Sarıbal, destekleme için 2019 bütçesinde de pay ayrıldığını söyledi.

Bu doğrultuda çiftçilerin, destek alınacağı düşüncesiyle tohum, ilaç, gübre, enerji ve sertifika gibi konularda masraf yaptığını anlatan Sarıbal, 9 Kasım'da iyi tarım uygulaması ve organik tarım desteği ödemelerine ilişkin Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'in yayımlandığını aktardı.

Tebliğde, 3 yıl üst üste iyi tarım uygulaması yapanların 4'üncü yıl destek alamayacağı, 2 yıl üst üste organik tarım üretimi yapılan arazilere ise 3 yıl destek verilmeyeceğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığına dikkati çeken Sarıbal, organik tarımın pahalı olduğuna dikkati çekti. Sarıbal, söz konusu düzenlemelerin neden çiftçi masraf yapmadan, 2018'in sonu ya da 2019'un başında açıklanmadığını sordu.

Aynı tebliğle, organik yem üretimi yapan çiftçilerin organik hayvancılık faaliyetinde bulunmadığında destek kapsamından çıkarıldığını aktaran Sarıbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle bir model, yönetim olamaz, aklımızla alay etmelerini kabul etmiyoruz. Adeta oturmuşlar cambazlık yaparak, 'acaba nasıl çiftçiyi desteklemeyiz, 2019'da ayırdığımız parayı acaba nasıl veremeyiz', üzerinden hesaplama yapmışlar. İyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları desteklemelerinin tümünde düşüş var. Dolayısıyla biz ithalata daha fazla devam edeceğiz ve daha güvencesiz gıdaya doğru gidiyoruz. Saray ve AKP, tarım ve çiftçiyi bitirmeye devam ediyor. 2019 için de çiftçiyi kandırdılar."

Zeytin üreticisinin de mağdur olduğunu savunan Sarıbal, 2012'de 1,8 milyon ton olan zeytin üretiminin, 2019'da 1,5 milyon tona gerilediğini bildirdi. Üreticiye verilen destek miktarının düşük olduğunu ileri süren Sarıbal, tarımsal ürünlerde kullanılacak kredi faizlerinin indirilmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçinin borcunun arttığını savunan Sarıbal, "Tarımın sorunlarını çözmek istiyorsanız, ülke insanını yeterli ve dengeli beslemek istiyorsanız, ülke çiftçisi, toprağı ve suyundan yana planlı, doğru bir destekleme, esnek, sürdürülebilir, müdahaleci, emekten yana bir politika uygularsınız." diye konuştu.