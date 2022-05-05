CHP'li Özdemir'den Muharip Gaziler İçin Kanun Teklifi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde, muharip gazilere ödenen şeref aylığı uygulamasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve şeref aylıklarının 6 bin 380 liraya çıkarılması öngörüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, muharip gazilerin şeref aylıklarının artırılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatına katılan muharip gazilere verilen şeref aylığının 6 bin 380 liraya çıkarılması öngörüldü.

Teklifte; sosyal güvencesi olan muharip gazilere 2022 yılı Ocak ayı itibariyle bin 607 TL 66 kuruş; sosyal güvencesi olmayanlara ise 4 bin 253 lira şeref aylığı verildiği belirtildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin derlediği verilere göre 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle hayatta olan muharip gazi sayısının 26 bin 500 kişi olduğu ve bunlardan yaklaşık 18 bin 500'ünün sosyal güvencesinin olduğu, 8 bininin herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığı aktarıldı.

Özdemir, kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir an önce muharip gazilerimizin talebi olan farklı miktarlardaki aylık ödemesi eşitsizliğini ortadan kaldırmalıyız. Bunun yanında ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar karşısında düşen alım gücü nedeniyle şeref aylığı miktarında ve sosyal haklarında da bir an önce artış yapmalıyız."