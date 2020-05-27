CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika

İzmir'de cami hoparlörlerinden korsan olarak İtalyanca marş yayınlanması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Banu Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de cami hoparlörlerinden İtalyanca marş çalınması ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan tutuklanmıştı.

Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, müvekkilinin tutuklanmasına itiraz ederken, itirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Mahkemesi, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluğun kaldırılması yönündeki talebin reddine karar verdi. - İZMİR