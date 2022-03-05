CHP'li Özel: 6 partiye ihtiyacımız yok, tek başımıza da hazırlanıyoruz - Son Dakika
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CHP'li Özel: 6 partiye ihtiyacımız yok, tek başımıza da hazırlanıyoruz

05.03.2022 16:43

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Zam ve zulüm rejimini bitireceğiz.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Zam ve zulüm rejimini bitireceğiz. Öyle 6 partiye de ihtiyacımız yok; tek başımıza da buna çok niyetliyiz, tek başımıza da hazırlanıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'li Özel, Meclis'in cumartesi günü de çalıştığına vurgu yaparak, "Meclis çalışıyor; çünkü nükleer ile ilgili yasanın çıkarılması gerekiyor. Bir nükleer denetim kurumunun olması gerektiği açık. Bu kurum gerekirse nükleerin çalışmasına el koyabilir. Bu kurum inisiyatif kullanması gereken bir kurum olacak. Cumhurbaşkanlığı yetki kanunuyla düzenlenen kurum. Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi, kararnamelerle düzenlenemeyeceğini söyledi. Direniyoruz. 'Gerekirse cumartesi-pazar da çalışacağız' diye karar aldılar. 'Bu iş ciddi' dedik. Bir hafta sonu milletvekilleri çocuklarını görmese olur ama kuşaklar boyu sağlığımız tehlikede. 'Böyle bir kanunu bu şekilde çıkaramazsınız' dedik. İç Tüzük'ün verdiği bütün yetkileri kullanıyoruz. Arkadaşlar kanunu geçiremiyorlar. Cumartesi günündeyiz. Daha kanunun birinci bölümünü bitirdiler çünkü Anayasa'nın 96'ncı maddesi diyor ki 'Meclis ne iş yapacaksa yapsın 3'te 1'i en az burada olacak'. 2 kere Meclis, olmadıkları için kapandı sonra mesaj çekmişler, 'Mazeret olmadan hepiniz gelin'. Görevinin başında olan iktidar milletvekillerine hiçbir şey söylemiyorum. Olmayan, 150 kişi şimdi yollarda geldiler buraya. Paldır küldür, bu kanunu geçirecekler. Nükleer Denetim Kurulu kurulacak. Bu kurulu Cumhurbaşkanı atayacak. Bu doğru bir şey değil" diye konuştu.

'TEK BAŞIMIZA BUNA NİYETLİYİZ'

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadın ve Demokrasi Derneği'nin Genel Kurulu'nda "28 Şubat günü toplanmışlar, niyetleri başka; iktidarı nasıl ele geçiririz gayreti içindeler" dediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Biz her pazartesi saat 13.00'te Merkez Yönetim Kurulu toplantısı salonuna girip oturup 'hükumeti, iktidarı nasıl ele alırız, nasıl iktidara geliriz', konuşuyoruz; onun için plan yapıyoruz. Bundan daha doğal bir şey yok. Buna da 'demokrasi' diyorlar dünyada. Buna 'çok partili demokrasi' diyorlar. Partiler iktidara gelmek için plan yapıyorlar, vatandaşa anlatıyorlar, vatandaş da karar veriyor. Siz de çok bilindik yerlerde değil bir avukatlık bürosunda 'nasıl iktidara gelirim' diye plan yapıyordunuz. Aynı şeye talibiz. Millet uygun görürse sizden daha iyi yöneteceğiz. Zam ve zulüm rejimini bitireceğiz. Öyle 6 partiye de ihtiyacımız yok; tek başımıza da buna çok niyetliyiz, tek başımıza da hazırlanıyoruz. 6 parti birlikte yapılan toplantılarda da iktidara geldikten sonra 'Bu tek adam rejimini nasıl iyi bir demokrasiye dönüştürürüz' onu konuşuyoruz."

CHP'li Özel: 6 partiye ihtiyacımız yok, tek başımıza da hazırlanıyoruz
CHP'li Özel: 6 partiye ihtiyacımız yok, tek başımıza da hazırlanıyoruz
CHP'li Özel: 6 partiye ihtiyacımız yok, tek başımıza da hazırlanıyoruz

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Cumartesi, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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