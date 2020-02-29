CHP'li Özel:

ANKARA (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'ne aktif diplomasi atağı öneriyoruz. Çatışmaların durdurulmasını ve daha kötülerinin yaşanmaması için aktif diplomasi atağı öneriyoruz" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de CHP Kapalı Grubu'nun ardından basın toplantısı düzenledi. Özel, İdlib'de toplam 36 şehit verildiğini hatırlatarak, haberler ulaştığında olağanüstü toplantı yaptıklarını hatırlattı. Suriye'de yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirten Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'ne aktif diplomasi atağı öneriyoruz. Çatışmaların durdurulmasını ve daha kötülerinin yaşanmaması için aktif diplomasi atağı öneriyoruz. Ateşkes olması içi diplomatik adımların atılması, muhataplarla görüşmesini gerektiğini hatırlatıyoruz. Yeni hattın belirlenmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığı yönündeki eleştirilere Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aranmadığı yaklaşımı CHP'nin kurumsal kimliği tarafından reddedilmektedir. Ordu kayba uğradıysa aranacak kişi Meclis Başkanı'dır. Taziye dilediğini doğru makama iletmiştir" diye konuştu. - ANKARA