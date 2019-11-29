CHP'li Özel;

Bir takım ziyaretler için Aydın'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, il teşkilatını ziyaret ederek partililerle buluştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret eden Özel, daha sonra CHP Aydın İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada partililer ile bir araya gelen Özel, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden'in yerel seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı kendilerini tebrik etti.



Ziyarette konuşan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Özel'in Aydın'a yaptığı ziyaretten büyük onur duyduğunu ifade ederek kendisine teşekkür etti.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Burada İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, gençlik, kadın kolları başkanımız ve partililerimizle birlikteyiz. Ortada bir başarı varsa tesadüfen olmaz. İnsanlar misafirliğe nereye giderler, hoş karşılandığı yere giderler. Ama bir daha gitmeleri için ne lazım. O evde kavga olmaması lazım. Bugün Aydın'da neyi başardık. Bugün Aydın'da il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, birbirleriyle değil, vatandaşın sorununu çözmek için uğraşıyorlar. Aydın örgütümüzün uyumu, içinde bulunduğumuz parti içi demokrasi sürecinde partimize yakışır yürütülen bu süreç hepimizi memnun ediyor. Ben burada bütün örgütümüze, örgütümüzün seçtiği değerli başkanlarımıza, halkımızın seçtiği belediye başkanlarımıza gösterdikleri uyum ve çalımla için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN