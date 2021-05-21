CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya "Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin" kim olduğunu sordu - Son Dakika

CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya "Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin" kim olduğunu sordu

21.05.2021 13:32
CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Önergede, İçişleri Bakanı Soylu'nun, 20 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında organize suç örgütü elebaşı Peker'i kastederek, "Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun." dediğini aktaran Özel, "İçişleri Bakanı'nın, bir siyasetçinin bir organize suç örgütü üyesiyle mali ilişkisini biliyor olması ancak bu konuda işlem yapmamayı tercih etmesi bir hukuk devleti görüntüsü olamaz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya, "Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçi kimdir? Bu siyasetçinin kim olduğu bilgisi neden saklanmaktadır? Sedat Peker'in bir siyasetçiye 10 bin dolar gönderdiği bilgisine ne zaman ulaşılmıştır? Bu bilgiye hangi yöntemle ulaşılmıştır? Bu bilgiye ulaşıldıktan sonra neden harekete geçilmemiştir?" sorularını yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Sedat Peker, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya 'Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin' kim olduğunu sordu - Son Dakika


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