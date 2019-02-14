Son Dakika Haberleri: CHP'li Özel Basın Toplantısında Gündemi Değerlendirdi-2

CHP'li Özel Basın Toplantısında Gündemi Değerlendirdi-2

31 dakika önce

CHP'li Özel basın toplantısında gündemi değerlendirdi-2(Tür: Ankara)

CHP'li Özel basın toplantısında gündemi değerlendirdi-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:08 Kaynak: DHA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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