CHP'li Özel: Bir milletvekilinin şiddete başvurması utanç verici - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam yaşanan kavgaya ilişkin, "Bir milletvekilinin, bir başka kişiye arkadan saldırması, şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri bir yara almadan kurtulduk. Peşinden yaşananlara da üzgünüm" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Genel Kurul'da Sayıştay Başkanlığı'na 5 yeni üye seçimi için yapılan oylamanın 4 saat sürdüğünü ve AK Parti ile MHP'li vekillerin sıkıldığını savundu. Sorumluluklarının millete karşı olduğunu belirten Özel, Genel Kurul'da yaşanan kavgayı 'utanç verici' olarak değerlendirdi. Özel, kendisine saldırıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti: