CHP'li Özel, Çankırı'da: "Bıçak Kemiktedir. Artık Alacak Nefes, Dayanacak Güç Kalmamıştır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çankırı'nın Eldivan ilçesine yaptığı ziyaret sonrası; çiftçinin mazot fiyatları nedeniyle üretim yapamadığından besicinin de yem fiyatları nedeniyle hayvanlarını kestirmek zorunda kalmasından dolayı zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Özel, "Biz hükümete bir kez daha derhal seçim çağrısı yapıyoruz. Erken de değil derhal seçim. Çünkü bir kışı daha geçiremeyecek bu insanlar...İktidarın bir an önce el değiştirmesi gerekiyor... Bıçak kemiktedir. Artık alacak nefes, dayanacak güç kalmamıştır. Bu sebepten bir kez daha derhal seçim çağrımızı yeniliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı, esnaf ve yurttaşın sorunlarını dinledi. CHP Eldivan İlçe Başkanlığı önünde açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"ELDİVAN'DA CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİLEŞENLERİNDEN MİLLET İTTİFAKI'NIN PARTİLERİNE DOĞRU CİDDİ BİR AKIM VAR: Hem Eldivan'da hem Çankırı'da; CHP açısından son derece olumlu gelişmeler oluyor. Açık söylemek gerekirse, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de en hızla kan kaybettiği illerin başında Çankırı, ilçelerin başında da Eldivan geliyor. Adeta Eldivan'da, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden Millet İttifakı'nın partilerine doğru ciddi bir akım var. Burada gördüğümüz, konuştuğumuz vatandaşların hepsi de başta hayat pahalılığı olmak üzere Türkiye'de yaşanan bütün sorunları en derinlemesine yaşadıklarını ve hissettiklerini ifade ediyorlar.

GEÇMİŞ DÖNEMİN ORTA GELİR DÜZEYİNDE OLAN KİŞİLER DERİN BİR YOKSULLUKLA KARŞI KARŞIYA: Biraz önce ilk görüştüğümüz kişilerden bir tanesi ceplerini açtı, beş kuruş parasının olmadığını söyledi. 50 tane hayvanını kesmek zorunda kaldığını söyledi. Kendi karnını doyuramadığını, hayvanlarının karnını nasıl doyuracağını, o yüzden bütün hayvanlarını satmak, kestirmek zorunda kaldığını söyledi. ve kendisinin iki günlük bayat ekmek alarak ancak evine ekmek götürebildiğini söyledi. İnsanların bu hale geldiği, geçmiş dönemin orta gelir düzeyinde olan kişilerinin derin bir yoksullukla karşı karşıya kaldığı bir süreci yaşıyoruz.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANDA EN UCUZ YEMİN 350-360 LİRAYA GELDİĞİ BİR NOKTADA KİMSE ARTIK BESİCİLİK YAPABİLECEK DURUMDA DEĞİL: Çok çarpıcı örnekler var. Bugün geçen sene 100 liradan alınmakta olan besi yeminin bugün kooperatiften dahi 295 liraya alındığını bugün Eldivan'daki besicilerimiz söylüyor. Büyükbaş hayvan besleyenler yem fiyatını geçen Kurban Bayramı'nın öncesinde 100-105 liraya alıyorlardı, bugün 295 liraya alıyorlar. Durum ortada. Küçükbaş hayvanda en ucuz yemin 350-360 liraya geldiği bir noktada kimse artık besicilik yapabilecek durumda değil. Bilmem tehlikenin farkında mısınız ama bu sene eğer bu insanlar korunmaz, kollanmazsa seneye geldiğimizde artık Türkiye'de kendi hayvanımızı kesip kendi karnımızı doyuramayacak duruma gelecek ülke. Bu sebepten dolayı, Tarım Bakanı değişmesine rağmen Tarım Bakanlığı'nın politikalarının değişmediği ve maalesef büyük bir duyarsızlıkla vatandaşın kaderiyle baş başa bırakıldığı bir noktadayız.

BİR DEPO 70 LİTRE MAZOTUN 2 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTIĞI BİR YERDE KİM NASIL ÇİFTÇİLİK, BESİCİLİK YAPSIN: Eldivan hububat ekimiyle geçinecek. Kiraz üretimi ile geçinecek. Peki bunları yapabilmesi için neye ihtiyaç var. Mazota ihtiyaç var en başta. Geçen seneden bugün mazotun fiyatı dört, beş kat artmış durumda. ve bu durumda bırakın gidip tarlayı sürmeyi, traktörü tarlaya götürecek hali yok insanların. Bir depo 70 litre mazotun 2 bin liranın üzerine çıktığı bir yerde kim nasıl çiftçilik, besicilik yapsın.

SANKİ 1950'LERİ YENİDEN YAŞIYORUZ: Ayrıca gezdiğimiz büyükşehir belediyesi olmayan illerin en önemli sorunları şimdi Çankırı'da da gözle görülüyor. Çankırı'nın bütün ilçelerinde adliye vardı. Bugün Çankırı'nın altı ilçesinde adliye yok. Eldivan'da adliye yok ve bütün ilçelerinde adliye olan bir şehrin adliyesi 11'den 5'e düşmüş durumda. Burada adliye olmayınca insanlar hak aramak için bile ile gitmek zorunda kalıyorlar. Başka ilçelere gitmek zorunda kalıyorlar. Masraf etmek zorunda kalıyorlar. ve ilçelerde devlete ait birçok kamu kurum ve kuruluşunun o ilçedeki müdürlüğü ortadan kalktı. Yani köyleri şehirleştireceğiz hedefinde olanlar bir zamanlar şimdi ilçeleri köyleştirmiş durumdalar. Günün, haftanın, ayın belirli günleri adliyeye, kamu kurumlarına gitmek için şehre gitmek zorunda kalan, sanki 1950'leri yeniden yaşıyoruz. Bu bir ileriye gidiş değildir, bu bir geriye gidiştir. Bu son derece önemlidir. Belde belediyelerinin kapandığı bir süreci yaşıyoruz bütün Türkiye'de ve kapanan belediyeler var. Burası büyükşehir olmadığı için belde belediyeleriyle ilgili bir sorun yok ama kapanan belediyelerle ilgili sorunu en kısa zamanda çözeceğiz. Postanesi, adliyesi, kamu kurumu kapanan ilçelerin bu kurumların hepsini teker teker geriye getireceğimizi bir kez daha buradan ifade etmemiz gerekiyor.

BIÇAK KEMİKTEDİR, ARTIK ALACAK NEFES, DAYANACAK GÜÇ KALMAMIŞTIR: Biz hükümete bir kez daha derhal seçim çağrısı yapıyoruz. Erken de değil derhal seçim. Çünkü bir kışı daha geçiremeyecek bu insanlar. Bu elektrik, doğalgaz, mazot, benzin fiyatlarıyla bir kışın daha geçmesi mümkün değildir. Ekim, kasım ayında yönetimi devraldığımız takdirde uygulayacağımız sosyal tariflerle önümüzdeki kışı, yoksulumuza rahat geçirteceğiz. Ama bu iktidar eskiden gücünü aldığı kesimlere şimdi sırtını dönmüş durumda. Yüzünü döndüğü yerde bir avuç zengin var beşli çete var. O yüzden ilerleyen dönemde bütün mağduriyetleri ortadan kaldıracağımız ve ilk önce ilk 6 ayda toplumun en yoksul kesimlerini işçilerine, emeklilerine, emekçilerine, işsizlerine hızla destek verebilecek bir sürecin yaşanması için iktidarın bir an önce el değiştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar yapmış oldukları olumlu hizmetler varsa onlara teşekkür ederiz ama bıçak kemiktedir. Artık alacak nefes, dayanacak güç kalmamıştır. Bu sebepten bir kez daha derhal seçim çağrımızı yeniliyoruz.

YÜZÜNÜ HALKA DÖNMÜŞ BİR İKTİDAR İÇİN DERHAL SEÇİMİ BEKLİYORUZ: Önümüzdeki dönemde sandık açılıp da yeni bir iktidar çıktıktan sonra bugün ağlayanların gözyaşları duracak. Yüzü asıkların yüzü gülecek. Karnı açların karnı doyacak ve gerçekten bu ülkenin yönetimi bundan sonra halktan, yoksuldan ve sahip çıkması gerekenlere sahip çıkan, sırtını dayaması gerekenlere sırtını dayayan, yüzünü dönmesi gerekenlere de yüzünü dönen bir iktidar olacak. Yüzünü halka dönmüş bir iktidar için derhal seçimi bekliyoruz. ve CHP'ye vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz."