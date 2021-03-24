CHP'li Özel: CHP, herhangi bir ittifaka mecbur bir parti değil - Son Dakika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ardahan teşkilatını ziyaretinde HDP'li olduğunu söyleyen bir kişinin "HDP ittifakın neresinde?" sorusuna "Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir ittifaka mecbur, mahkum, zorunlu bir parti değil" cevabını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte partisinin Ardahan İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle sohbet eden Özel'e HDP'li olduğunu söyleyen bir kişi, "HDP ittifakın neresinde?" sorusunu yöneltti. Bu kişiye "CHP'nin bir toplantısındayız. Şeref verdiniz, burada misafir olmaktan memnun olduk" diyen Özgür Özel, "İttifaklar seçim zamanında yapılan işler. Biz geçen seçimde millet ittifakının içinde yer aldık, hepsi malum. Türkiye'nin geleceği için bir Türkiye ittifakına gerek var. Bu Türkiye'deki insanların kalbinde kurulabilirse ne ala. CHP herhangi bir ittifaka mecbur, mahkum, zorunlu bir parti değil kendi oy oranıyla. Geçtiğimiz seçimlerde böyle bir ihtiyaçtan bir partinin siyaset dışında bırakılması ihtiyacından yola çıkılarak bir ittifak kurulmuştur. Gelecek seçimlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oy oranı ortada. Bahsettiğiniz sizin siyasi partinizin baraj ile ilgili, bir de barajın düştüğü noktada bir başka durum var. Bunların tamamı siyasi partilerin kendilerinin yapacağı değerlendirmeler. Benim burada olmayan bir başka siyasi partinin tutumu ile ilgili bir şey söylemem de mümkün olmaz" diye konuştu.