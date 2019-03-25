CHP'li Özel'den Avrasya Tüneli'ne İlişkin Soru Önergesi

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Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı

Erdoğan'ın "Yavaş'ın Seçim Öncesi veya Sonrası Ne Olacağı Belli Değil" Çıkışına Yavaş'tan Yanıt