CHP'li Özel'den, cumhurbaşkanı adayı açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Özel'den, cumhurbaşkanı adayı açıklaması

01.05.2022 13:42

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti.

CHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Özel, burada partililere seslendi.

Özel, partililerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu:

"Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşı ile ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6'lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür."

Bayramlaşma törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.

CHP'li Özel'den, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Özel'den, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Özel'den, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Özel'den, cumhurbaşkanı adayı açıklaması

YORUMLAR
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Destici: '(CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir' Destici: '(CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir' Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) 'Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) 'Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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