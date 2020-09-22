CHP'Lİ ÖZEL'DEN İTTİFAK SORUSUNA YANIT - Son Dakika

CHP'Lİ ÖZEL'DEN İTTİFAK SORUSUNA YANIT

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz, birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN İTTİFAK SORUSUNA YANIT, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz, birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz" dedi.  CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CAYDIRICILIĞI MUTLAKA SAĞLAMALIYIZ"

Ankara'da  sağlık çalışanlarına saldırmasına değerlendiren Özel, "Bugünlerde aslında ilk günlerde sağlık kapasitesi çok yıpranmamışken, çok dolmamışken sağlık çalışanlarının yorgunlukları daha az, motivasyonları daha yüksekken örnek ve ciddi bir toplumsal destek verilmişti. Toplumumuzun tüm kesimleri sağlık çalışanlarına destek vermek için yarış halindeydiler. Siyasetçilerin ağzından bal damlıyordu. Haklarının ödenemeyeceği ifade ediliyordu. Zaman ilerledi çok yoruldular ve çok yıprandılar. Türkiye'de sağlık çalışanlarına karşı bu destek vatandaşın nezdinde artarak büyük bir hayranlıkla ve minnetle sürerken ne olduysa oldu sağlık bürokrasisi ve özellikle siyaset, siyasi liderlerin bu konudaki tavırlarında başkalaşım ortaya çıkmaya başladı. Her gün yeni bir sağlık çalışanına şiddet vakasıyla irkiliyoruz" dedi.

Özgür Özel, "Dün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananları da hepimiz sosyal medyadan korkarak ve bir sonraki adım ne olacak, o kapı açılırsa ne olacak, o kapının önünde neler oluyor kaygılarıyla izledik. Sağlık çalışanlarına karşı şiddeti ve bunun önlenememesini bazı uyarılarımızı hatırlayarak not etmekte fayda var. Pandemi sürecinde Türk Tabipleri Birliği'nin ilk açıklaması sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın oldu. Çünkü çok daha zor günler bizi bekliyor. Yoğun bakımlar ve hastaneler dolduğunda hekimlerin hasta seçmek durumunda kalacakları, tıbbi fayda açısından hangi hastaya daha çok yoğun bakım lazımsa bunu seçmek zorunda kalacakları bir süreçte hekime karşı şiddette caydırıcılığın önemine vurgu yapmışlar. Bunun büyük bir moral sağlayacağını söylemişlerdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin arzu ettiği kanun teklifinin birebir aynısını meclise vermiştik. Çok sayıda siyasi parti olumlu görüş bildirmişti.  Ardından Adalet ve Kalkınma Parti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da talebi doğrultusunda sağlıkta şiddet yasasını çıkaralım demişlerdi. Bir maddelik bir şey. Türk Tabipler Birliği'nin talebinden çok uzak, adeta dağa fare doğurtan ve istiyorlardı. Dostlar alışverişte görsün diye bir madde getirdiler. Olmaz, eksik dedik. Sağlık Bakanı'nın da memnuniyetsiz olduğunu, TTB'nin de beklentisini karşılamadığını söyledik ama dinletemedik. O günden bugüne yaşananlar gösteriyor ki TTB haklıymış ve talep haklıymış. Şiddet devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra doğru bir düzenlemenin yapılması şarttır. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere bir çağrıda daha bulunuyoruz. Siyasiler burnunun dikine iş yapmamalıdır. Sendikaların, sağlık çalışanlarının istediği düzenlemeyi yapmalı. Caydırıcılığı mutlaka sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"NE TTB KAPATILSIN NE HERHANGİ BİR SİYASİ PARTİ KAPATILSIN "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) kapatılmasına yönelik sözleriyle ilgili de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dünkü fiziksel şiddeti geçtiğimiz günlerde başlatıp kurumsal olarak sürdürdükleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin ve temsilcilerinin sağlık çalışanları üzerinde uyguladıkları psikolojik şiddetten de bağımsız görmüyoruz. O hedef göstermelerde sağlık çalışanlarıyla, Türk Tabipler Birliği birbirinden ayrıymış gibi gösterip sanki TTB'yi dışarıdan birileri seçiyormuş gibi gösterip, TTB'yi terörize edenler bu ortaya çıkan tablodan mutlular mı bunu sormak lazım. Türkiye'deki bütün doktorlar Türk Tabipleri Birliği'ne ve tabip odalarına kayıtlılar. Bu doktorlar gidiyorlar oy kullanıyorlar. Böyle olunca TTB ayrı, sağlık çalışanları ayrı demek toplumdan gelen tepkiye mazeret üretmek demek. MHP'nin yaptığı psikolojik şiddeti bugünlerde yaşananlardan ayrı görmüyoruz. Elbette ne TTB kapatılsın ne herhangi bir siyasi parti kapatılsın. Çünkü buna kızan vatandaşlarımız bu kez sosyal medyada o siyasi partinin kapatılması gerektiğini söylüyor. Buna da gerek yok. Biz siyasi partilerin kapatılmasına da karşıyız. Ama artık bu hedef gösteren bu söylemlerin çıktığı ağızlar kapatılsın" diye konuştu.

"HDP İLE İTTİFAK KURULACAK MI" SORUSUNA YANIT Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, 'CHP ile HDP ittifak yapacak mı' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bir tane ittifak yapıyor. İstanbul'da da gördünüz. O yaptığı ittifak Türkiye'de millet ittifakıydı. İstanbul'da İstanbul ittifakına dönüştü. İstanbul'un yıllardır talan edilmesinden, imar değişikliklerinden, rüşvet çarkından sıkılmış bütün İstanbullularla temiz yönetilen bir İstanbul için bir ittifak kuruldu. İstanbul'u İstanbul ittifakı kurtardı. Türkiye'yi de Türkiye ittifakı kurtaracak. Cumhuriyet Halk Partisi yapılan bütün anket sonuçlarına göre bakıldığında baraj sorunu olmayan iki partiden bir tanesi. İttifak barajı aşmak için gerekiyor. Burada CHP'nin bugünden yarına bizim bir ittifaka ihtiyacımız var, yok gibi bir ihtimali, durumu yok. Ancak CHP'nin ittifakı millet ittifakı. O ittifak ortaklarımızla ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi'ni 6 milyonun üzerinde aldığı oyla, meclise milletin yolladığı meşru bir parti olarak görüyoruz. Diğer siyasi partilerle ilişkilenmemizin dışında bir ilişkilenmemiz yok. Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz, birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz."

- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Tabipleri Birliği, Özgür Özel, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ ÖZEL'DEN İTTİFAK SORUSUNA YANIT - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
AK Parti'den AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok         
19:24
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi         
17:28
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 21:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'Lİ ÖZEL'DEN İTTİFAK SORUSUNA YANIT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei