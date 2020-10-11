CHP'li Özel'den kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin hazırlanan teklife eleştiri Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Özel'den kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin hazırlanan teklife eleştiri Açıklaması

11.10.2020 13:23
CHP'li Özel'den kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin hazırlanan teklife eleştiri Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin hazırlanan teklifi eleştirerek "Bu teklif, mali saydamlık ilkesini aşındırmaktadır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin hazırlanan teklifi eleştirerek "Bu teklif, mali saydamlık ilkesini aşındırmaktadır. Mali saydamlık, vatandaşın güvenini artırdığı gibi mali saydamlıktan uzaklaşmak yolsuzluk ve usulsüzlüklerin artması anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda ciddi değişiklikler yapılmak istendiğini, teklife göre bütçeden fonksiyonel sınıflandırmanın kaldırılacağını ifade etti. Bu durumun bazı sonuçlarının olacağını belirten Özel, "Teklif ile iktidar partisinin tartışılmasından rahatsız olduğu ve mega proje olarak tanımladığı, yap-işlet-devret yöntemiyle iktidar partisinin yandaşı şirketlere ve müteahhitlere aktarılan projeler için vatandaşımızın cebinden çıkacak miktarı göremeyeceğimiz anlamına geliyor. İktidar partisinin, kamuoyunda tartışılmasından rahatsız olduğu rakamları perdelediği, görünmez kıldığı bir sistem geliştirdikleri anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu özel iş birliği olarak adlandırılan yap-işlet-devret modeli ile yapılan köprü, otoyol ve şehir hastaneleri başta olmak üzere bu yatırımlar için 2017-2022 arası bütçeden yapılan ve yapılması öngörülen ödemelerin toplamı 98 milyar 492 milyon lira olduğunu anımsatan Özel, bu faturanın 57 milyar 154 milyon lirasının sağlık alanındaki yatırımları, 41 milyar 338 milyon lirasının ulaştırma alanındaki yatırımları kapsadığını kaydetti.

Özel, "Bu modelle yapılan yatırımlara verilen garantilerin çok uzun vadeli olduğu dikkate alındığında, bu yöntemle milletin cebinden çıkacak faturanın çok daha yüksek olduğu ortadadır. Vatandaşın cebine yansıyan bu fatura, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Milletin cebinden kuruş çıkmıyor.' diye ifade ettiği yatırımların yükü." ifadelerini kullandı.

Başta TÜİK olmak üzere son dönemde iktidar partisinin açıkladığı rakamlara artık kamuoyunda güven duyulmadığını savunan Özel, şunları kaydetti:

"Bütçede görünmesiyle ortaya çıkan bu tür harcamaların şimdi tamamen gizlenecek olması, demokrasilerin olmazsa olmaz kurallarından olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine aykırıdır. Bu teklif, mali saydamlık ilkesini aşındırmaktadır. Mali saydamlık, vatandaşın güvenini artırdığı gibi mali saydamlıktan uzaklaşmak, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin artması anlamına gelecektir. 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinin ardından ülkemize bir tek adamın her alanda tek hakim kılındığı bir saray rejimi dayatılmıştır. Bu teklifle, saray rejiminin başındaki kişinin hesap vermediği ve şeffaf olmayan bir bütçe yöntemi getirilmek istenmektedir. Mali saydamlığı yok edecek, saray rejiminin hesap vermediği, istediği yandaş müteahhitlere ulufe dağıtır gibi para dağıtacağı bir sistem getirmek istiyorlar. Buna karşı çıkıyoruz ve bu yöntemi yanlış buluyoruz. Cumhuriyet tarihinin örtülü ödenek harcamalarının rekortmeni olan Recep Tayyip Erdoğan, örtülü ödeneği o kadar çok sevmiş ki şimdi de örtülü bütçe peşinde koşuyor. Bu teklifin ilgili maddelerinin Genel Kurul aşamasında çekilmesi konusunda girişimlerimizi sürdüreceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İktidar, Kamu, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Özel'den kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin hazırlanan teklife eleştiri Açıklaması - Son Dakika


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