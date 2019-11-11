CHP'li Özel'den 'liste' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, liste başı olduğu delege seçimlerinde, il başkanı Semih Balaban'ın desteklediği karşı bir listeye kaybetmesiyle ilgili olarak,"Yaptığım görev ve içinde bulunduğum siyasi konum göz önüne alınırsa mahalle delegeliği istemem ve bunun için bir yarışa girmem düşünülemez" dedi.



CHP Manisa İl Teşkilatının Mart ayında yapmayı planladığı il başkanlığı seçimi öncesi gerçekleşen delege seçimlerinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in liste başı olduğu mavi liste, il başkanı Semih Balaban'ın çıkardığı turuncu listeye karşı kaybetti. Özgür Özel'in yaşadığı Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde 229 partilinin oy kullandığı delege seçiminde, Özel'in liste başı olduğu mavi liste 102 oy alırken, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın desteklediği turuncu liste ise 124 oy aldı. Konuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan Özgür Özel, "Bugüne kadar gelenekselleştiği biçimde Manisa'da mahalle seçimlerinde milletvekilleri, oturdukları mahallede çıkarılan her listede mutlaka yer alırlardı. En gergin, en tartışmalı, en rekabetli süreçlerde dahi bu uygulama böyle oldu. Yaptığım görev ve içinde bulunduğum siyasi konum göz önüne alınırsa mahalle delegeliği istemem ve bunun için bir yarışa girmem düşünülemez. Bu seçim sürecinde de ikametimin bulunduğu Güzelyurt Mahallesinde, tüm partililer ile birlikte, belirtilen saatte oy vermeye gittim. Tüm üyeler gibi sırama geçtim. Yaklaşık 25 dakika sıramı bekledikten sonra oyumu kullanmak üzere iki listeyi de aldım. Bu, iki listeden birinde adımın yer almadığını gördüm. Yerleşik olan uygulamanın terk edilmesi listeyi yapan arkadaşlarımızın takdiridir. Mahallemizdeki üyelerimiz ise bugün yandaş basında ortaya çıkacak böylesi bir istismardan haberdar değillerdi ve demokrasi içinde görevlerini yaptılar" dedi.



Parti içi meseleleri basın yoluyla tartışmayacağının altını çizen Özel, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da başta meclis kürsüsü olmak üzere 81 ilde ve tüm ilçelerde bulduğumuz her platformda iktidar partisine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Özgür Özel'i dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için etik dışı yol ve yöntemlere tevessül edenlere de gerekli cevabı yine partililerimiz verecektir. Yapılan son önseçimde tüm üyelerimizin kullandığı oyların yüzde 85'ini almış bir milletvekili olarak gücümü sadece ve sadece üyelerimizden ve partimizin şanlı tarihinden aldığımın altını çizmek isterim. Katıldığım tüm toplantılarda parti üyelerimize yaptığım bir ricamı vurgulamam gerekirse; parti içi meseleleri, sosyal medyada ya da basın önünde tartışmayacağımın, partimin içiyle değil iktidarla mücadele etmeye devam edeceğimin herkes tarafından bilinmesi faydalı olacaktır" dedi. - MANİSA