CHP'li Özel'den maden işçilerinin tazminatları için teklif - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Özel'den maden işçilerinin tazminatları için teklif - Son Dakika

CHP'li Özel'den maden işçilerinin tazminatları için teklif

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere, kıdem tazminatı için karşılık ayırma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili kanun teklifi verdi.

CHP'li Özel'den maden işçilerinin tazminatları için teklif, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere, kıdem tazminatı için karşılık ayırma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili kanun teklifi verdi.

Özel'in TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, İş Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklifle, rödovans sözleşmesi çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait işletmeler, ilgili bulunduğu hesap dönemleri sonu itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüklerini hesaplamaları ve bu yükümlülük nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı artışları için karşılık ayırmaları gerekecek.

İlgili kamu kurumu, bu karşılıkların ayrılıp ayrılmadığını her yıl denetlemekle yükümlü olacak.

Söz konusu karşılıkların ayrılmaması durumunda rödovans sözleşmesi resen sonlandırılacak.

İş sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olan çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarının ödenmemesi durumunda, söz konusu alacakların ödenmesinde ilgili kamu kurumları asıl işveren sayılacak ve şirketle birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Özel, teklifin gerekçesinde, Soma'daki maden kazasının ardından 2 bin 700 madencinin işsiz kaldığını, bu madencilere aradan geçen sürelere rağmen kıdem ve ihbar tazminatları dahil alacaklarının verilmediğini ifade etti.

Rödovans uygulamasının yarattığı sakıncaların başta Soma faciası olmak üzere, meydana gelen iş kazaları nedeniyle açığa çıktığını belirten Özel, rödovans sözleşmeleri yapan firmaların başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere yeterince tedbir almadığının yaşanan kazalardan görüldüğünü, işçilerin kıdem tazminatları başta olmak üzere haklarını alamadıkları ve mağdur edildiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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