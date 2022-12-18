CHP'Lİ ÖZEL'DEN TÜRK-İŞ'E 'MÜZAKERE TEKNİĞİ' ELEŞTİRİSİ - Son Dakika
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CHP'Lİ ÖZEL'DEN TÜRK-İŞ'E 'MÜZAKERE TEKNİĞİ' ELEŞTİRİSİ

18.12.2022 11:01

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) asgari ücret görüşmelerindeki tutumuna ilişkin Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine 'kırmızı çizgiyi açlık sınıra çekme' diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) asgari ücret görüşmelerindeki tutumuna ilişkin Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine 'kırmızı çizgiyi açlık sınıra çekme' diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık dedi.

CHP'li Özgür Özel, Ankara'da Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası 12'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. CHP'li Özel, Türk-İş'in, asgari ücrette zam pazarlığının açlık sınırı üzerinden başlayacağı açıklamasına değinerek, Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine 'kırmızı çizgiyi açlık sınıra çekme' diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık, irkildik, döndük bir baktık. Bu iş eğer müzakeresizliği, aza razı olmayı, açlık sınırının 1000 lira üstüne kadar tırmanmayı makul gösterecek bir şeye evrilirse bu tarihi bir hatadır. Türk-İş'in genel beklentiyi karşılayacak hatta aşacak bir rakam üzerinde imza atması gerektiğini, açlık sınırını kırmızı çizgi yapmakla beklentiyi açlık sınırının biraz üstüne taşıma gibi bir psikolojik meseleye çok tehlikeli baktığımızı, Türk-İş'in bu süreçteki mücadelesini ve atacağı ya da atmayacağı imzayı dikkatle takip edeceğiz diye konuştu.

CHP'li Özel, asgari ücrette geçen yılın ilk 6 ayı için verilmeyen enflasyon farkını, bu yılın ikinci yarısından bugüne kadarki enflasyonu, yıl sonu enflasyon beklentisini, son çeyrek büyüme oranını içeren 10 bin 128 liralık rakamı 'olmazsa olmaz' olarak gördüklerini ve asgari ücret olarak önerdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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