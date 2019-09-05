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Chp'li özel'den volkswagen'e 'manisa' mektubu

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dünya otomotiv devlerinden Volkswagen'in Türkiye'ye kurmayı planladığı fabrikanın yeri için Manisa'yı tercih etmesini beklediklerini belirterek, konuya ilişkin olarak Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess ve Volkswagen'de örgütlü IG Metall...

Chp'li özel'den volkswagen'e 'manisa' mektubu, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dünya otomotiv devlerinden Volkswagen'in Türkiye'ye kurmayı planladığı fabrikanın yeri için Manisa'yı tercih etmesini beklediklerini belirterek, konuya ilişkin olarak Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess ve Volkswagen'de örgütlü IG Metall Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Jörg Hoffman'a birer mektup gönderdi. Özel, Diess'e gönderdiği mektubunda, "Fabrikanın kurulacağı yer olarak Manisa'yı tercih etmenizi bekliyoruz. Bu kararınız, Manisamıza büyük ve çok olumlu bir etki yapacaktır" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in Türkiye'ye resmi ziyaretinde de gündeme gelen Volkswagen'in Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırıma ilişkin olarak iki mektup yazdı. Özel, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess'e gönderdiği mektubunda, "CHP Grup Başkanvekili olarak, Volkswagen'in Türkiye'ye yeni yatırım yapma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladım. Manisa Milletvekili sıfatımla, yatırımın yeri olarak Manisamız'ı tercih etmenizi beklediğimi ifade etmek isterim. Manisa ve Türkiye'de en büyük sorunlardan biri artan işsizlik oranlarıdır. Bu nedenle, sizler gibi yatırımcıların, bu oranları düşürecek kararlarını önemsiyoruz. Bir sosyal demokrat parlamenter olarak, kararınızın Türkiye'deki işsizlik oranlarının düşürülmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kararınızı destekliyor, fabrikanın kurulacağı yer olarak Manisa'yı tercih etmenizi bekliyoruz. Bu kararınız, Manisamız'a büyük ve çok olumlu bir etki yapacaktır" dedi.
'SENDİKALAŞMA SÜRECİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK'
Özel, Volkswagen'da örgütlü IG Metall Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Jörg Hoffman'a gönderdiği mektubunda ise, Volkswagen'in Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımdan memnuniyet duyduğunun altını çizerek, "Bu yatırım kararı gerçekleştiğinde, sosyal demokrat bir partinin temsilcisi olarak, birincil önceliğimiz işçilerimizin sendikalaşma süreci olacaktır. Avrupa'nın en büyük sendikasının temsilcisi olarak, sendikanızın Volkswagen fabrikalarındaki deneyimlerinin buradaki sürece de yol göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Volkswagen, Türkiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
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