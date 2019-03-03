CHP'li Özel: DSP Genel Başkanı, Ecevit ve Atatürk'ün Kemiklerini Sızlatıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün DSP'nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce 'İttifak yaparsa biz varız' diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit'in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün...

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