CHP'li Özel engellilerin sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika

CHP'li Özel engellilerin sorunlarına dikkat çekti

03.12.2020 18:07
CHP'li Özel engellilerin sorunlarına dikkat çekti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Engelliler maaş bağlanırken ailenin gelirine değil, engellinin gelirine bakılarak yapılmasını talep ediyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Engelliler maaş bağlanırken ailenin gelirine değil, engellinin gelirine bakılarak yapılmasını talep ediyor" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne işaret ederek, "Engelliler maaş bağlanırken ailenin gelirine değil, engellinin gelirine bakılarak yapılmasını talep ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un tüm engelli derneklerinin temsilcilerini davet etmesi ve sorunlarını dinlemesi gerekiyor" dedi.

Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu televizyon kanalına 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına ilişkin de, Türkiye'de izlenebilen bin 780 kanal olduğunu ve Başarır'ın konuk olduğu televizyona ceza verilmesinin 'Sakın ha gazetecilik yapma' cezası olduğunu iddia etti. Esnafın kan ağladığını söyleyen Özel, "'Esnaflara pandemi nedeniyle bir sürü ek destek verilmesi lazım' diyoruz, gidiyorlar. Sicil affı çıkarmadan gidiyorlar. 'Pandemi süresince kiralarda stopajı kaldıralım' diyoruz, gidiyorlar. 'AVM'ler şimdi tamamen kapanmalı ama esnaf için de normalde haftanın en az bir günü kapalı kalmalı' diyoruz, yapmadan gidiyorlar. 'SGK primleri, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemlerde devlet tarafından ödenmeli, ayrıca çalışanlara en az asgari ücret verilmeli' diyoruz, yapmadan gidiyorlar. Sağlık çalışanları perişan oldu. Ölenler var, şehit sayılmalı. Yerlerine görev yapmak isteyen kahramanlar var, hepsi birden atanmalı. Mevcut kadroların dinlenmesi için yeni sağlık çalışanı şart. Gerekirse belli yerleri 14 gün çalıştır, 14 gün karantina uygulamasıyla sağlık ordusunu sağlıklı tutup bulaş riskini, o zincirden onları koparmak için yedek güç şart. 'Sağlıkçıları atayın' diyoruz, atamadan kapıyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Engelli, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li Özel engellilerin sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir DSP'den asgari ücret önerisi: 3 bin 533 lira olsun Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda         
18:08
Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi         
17:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti         
17:43
İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı         
17:27
Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu         
17:25
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı         
17:09
Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis         
16:50
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:01
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 18:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Özel engellilerin sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei