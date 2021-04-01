CHP'li Özel, güvenlik soruşturması kanun teklifinin maddelerine geçilmesinin oylama sonucunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Özel, güvenlik soruşturması kanun teklifinin maddelerine geçilmesinin oylama sonucunu değerlendirdi Açıklaması

01.04.2021 12:31
CHP'li Özel, güvenlik soruşturması kanun teklifinin maddelerine geçilmesinin oylama sonucunu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylama sonucunun ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı yapacak olmasını eleştirerek, "Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin arzuhalcisi, bu İçtüzüğü bir kez...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylama sonucunun ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı yapacak olmasını eleştirerek, "Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin arzuhalcisi, bu İçtüzüğü bir kez daha ayaklar altına almaya niyetlenmiş. Bunu yapmaya kalkarlarsa eylemli İçtüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesine gideriz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı'nın, Genel Kurulda güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesi hakkında bugün toplanacağını belirtti.

Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin 9 aydır Meclis gündeminde olduğunu ve düzenlemenin CHP'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesince iptal edildiği için yeniden TBMM'ye getirildiğini anlatan Özel, AK Parti'li milletvekillerini işaret ederek, "Kendileri de rahatsızlar. Bir sene sonra iktidar bize geçtiğinde, 'Bu kanuna göre AK Parti'li memurlar gidebilir.' korkuları var. Biz de 'Kullanmayız, iptal ederiz.' diyoruz. Grup yorgun, moralleri bozuk, baskı altındalar." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, muhalefet olarak İçtüzükten kaynaklı tüm haklarını kullandıklarını dile getirerek, AK Parti Grubu için "Yoklama isterseniz Çin ordusu gibi geliyorlar, müzakerelere geçildiğinde çil yavrusu gibi dağılıyorlar." sözlerini sarf etti.

"Bir kez daha oylatması için baskı yapıldı"

CHP Grup Başkanvekili Özel, İçtüzüğe göre maddelerine geçilmesi kabul edilmeyen kanun teklifinin bir yıl süreyle TBMM'ye getirilemeyeceğini kaydetti.

Özel, iktidar tarafından TBMM Başkanvekili Haydar Akar'a, dün Genel Kurula verilen ara sırasında kanunu bir kere daha oylatması için baskı yapıldığını öne sürerek, "Bu milletin vergilerinden verilen paralarla maaş alıyoruz. O salona gelip görevini yapmadıysan sonucuna katlanacaksın. 'Tayyip Bey bizi mahveder.' Onu da sen düşünecektin." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da dün Haydar Akar yerine Meclisi yönetmek istediğini belirttiğini ancak CHP'nin bunu kabul etmediğini söyleyen Özel, "İki takım maç yapıyor, biri gol atıyor. Hakem golü veriyor. 'Var'a gidelim.' Kararını bir daha 'Gol nizami.' diye açıklıyor. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı geliyor 'Bu golü saymaman gerekiyordu, çıkar üniformayı maçı ben yöneteceğim.' Maçın hakemi böyle değişir mi? Şentop diyor ki 'Ben yöneteceğim maçı.' Biz buna itiraz ediyoruz." dedi.

Meclis Başkanı Şentop'un, bugün Meclis Başkanlık Divanı'nı toplayarak dünkü işlem hakkında İçtüzükteki "Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa, Meclis Başkanı Divanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır." hükmünü devreye sokmaya çalıştığını öne süren Özel, Mustafa Şentop'un, sonucu ilan edilen maçı baştan oynatmaya çalıştığını savundu.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bugün 12.00'de yapacakları toplantı hukuksuzdur, Anayasa ve İçtüzüğe aykırıdır. Vatandaşlarımızın gözünün önünde bu oyunbozanlıktır, mızıkçılıktır. Bu, İstanbul seçimindeki durumdur. 13 bin farkla Ekrem Bey kazandı, 'Seçimi tekrar edeceğiz.' Dün ciddi bir farkla muhalefet kazandı, 'Oylamayı tekrar edeceğiz.' Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin arzuhalcisi, bu İçtüzüğü bir kez daha ayaklar altına almaya niyetlenmiş. Anayasal denetim altındadır. Bunu yapmaya kalkarlarsa eylemli İçtüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesine gideriz."

TBMM Başkanvekili Akar'ın, dün Meclis'i çalıştırmak için elinden geleni yaptığına ve oylamayı gayet açık şekilde gerçekleştirdiğine işaret eden Özel, "Taraf tutan hakeminiz, yeminine rağmen taraf tutan meclis başkanınız, cumhurbaşkanınız olabilir, bizim de milletimiz var. Sizi onlara şikayet ediyoruz. Bizi ezdirmezler, ezerseniz günü gelince hesabını sorarlar." dedi.

Özgür Özel, kabul etmediği AK Parti'nin kanun tekliflerine 10 yıldır ret oyu verdiğini, ancak çıkan sonucu saygıyla kabullendiğini dile getirerek, "Bu kez muhalefet çoktu, sonucu değiştirmek için toplantı yapıyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun." sözlerini sarf etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Güvenlik Soruşturması, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Özel, güvenlik soruşturması kanun teklifinin maddelerine geçilmesinin oylama sonucunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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