Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidar yürüyüşünde partisinin ve Türkiye'nin yolunun ve önünün açık olduğunu belirterek, "Bütün güvencemiz sizlersiniz. Biz yorulmuyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, gücümüzü sizden alıyoruz." dedi.

Özel, Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Akçaabat İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti.

Umudun CHP'lilerde olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye'nin umudu, birilerinin çılgın projelerinde, birilerinin paralarında, birilerinin birbirlerini ayakta tutmak için kurdukları korku ittifaklarında değil. Türkiye'nin umudu, parti baraj altında da olsa partinin çelengini sırtlayıp Atatürk meydanında, o yağmurun altında dimdik durabilen CHP'lilerdedir." diye konuştu.

Özel, CHP'nin savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu anımsatarak, "Bu partinin gücü olmasa kimse bu kadar orantısız bir gücün karşısında öyle duramaz, konuşamaz. O yüzden partimizin, birlikteliğimizin, varlığımızın kıymetini bilmek, bazen üzülsek de yorulsak da moralimiz bozulsa da başımız öne eğilse de asla enseyi karartmamak, geleceğe yönelik umutları hiç kaybetmemek zorundayız." ifadesini kullandı.

"Umudumuz sizdedir, hepinize güveniyoruz"

Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, işsizlik ve asgari ücrete yapılan zam konularında hükümeti eleştirdi.

Özel, birilerinin Türkiye'nin gerçek sorunlarının konuşulmasını istemediğini ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne konuşulsun istiyor? Bambaşka gündemler. 31 Mart'ta çıktılar ne dediler? Ülkenin beka sorunu var. Bu ülkenin beka sorunu, Recep Tayyip Erdoğan istiyor ve ona Devlet Bahçeli yalancı şahitlik yapıyor diye ortaya çıkmaz. Bu ülkenin beka sorunu 29 Ekim 1923'de ortadan kalkmıştır. Eğer bu ülkede Cumhuriyet yıkılırsa beka sorunu olur, o Cumhuriyeti de bu Cumhuriyet Halk Partisi kimselere yıktırmaz, kimse merak etmesin."

CHP'lilere güvendiklerini vurgulayan Özel, "Unutma, sen sinersen Cumhuriyet siner, sen susarsan Cumhuriyet susar, sen durursan Cumhuriyet çöker. Umudumuz sizdedir, hepinize güveniyoruz." dedi.

Özel, 2023'ün Haziran ayında yapılacak Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise şu görüşlerini paylaştı:

"Akçaabat'ı ayağa kalkmaya davet ediyorum, ayağa kalk Akçaabat. İktidar yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin yolu açıktır, önü açıktır. Bütün güvencemiz sizlersiniz. Biz yorulmuyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, gücümüzü sizden alıyoruz. İyi ki varsınız, siz ayakta olduğunuz için Türkiye'ye kimse diz çöktüremeyecek. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."