CHP'li Özel, Kilisli Çiftçiyi Mağdur Eden Askeri Yasak Bölgeyi TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Özel, Kilisli Çiftçiyi Mağdur Eden Askeri Yasak Bölgeyi TBMM Gündemine Taşıdı

18.07.2022 11:28
CHP'li Özel, Kilisli Çiftçiyi Mağdur Eden Askeri Yasak Bölgeyi TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kilis’te iki köy arasında kalan 69 kilometrelik hattın askeri yasak bölge ilan edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Arazi ve konutlarını kredi almak için ipotek olarak kullanamadığı için çiftçinin şikayet ettiğini aktaran Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sorunun çözümü için çalışma olup olmadığını sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kilis'te iki köy arasında kalan 69 kilometrelik hattın askeri yasak bölge ilan edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Arazi ve konutlarını kredi almak için ipotek olarak kullanamadığı için çiftçinin şikayet ettiğini aktaran Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sorunun çözümü için çalışma olup olmadığını sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kilisli çiftçinin sorununu TBMM gündemine taşıdı. Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

Özel, Kilis Ziraat Odası'na ziyaret ettiğini ve Deliosman Köyü ile Çangallı Köyü arasında kalan 69 kilometrelik hat boyunca bölgenin askeri yasak bölge ilan edilmesinden çiftçinin şikayetçi olduğunu aktardı.

Özel önergesinde, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu bölgeye askeri şerh konulması nedeniyle vatandaşlarımız tarım arazileri ve konutlarını kredi almak için ipotek olarak kullanamamakta, bu da ciddi sorunlara neden olmaktadır. Öyle ki, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, yaptığımız görüşmede; 'ya bu şerhleri kaldırın ya da Kilis'i buradan kaldırın' diyerek askeri şerhler nedeniyle bölge halkının ve özellikle çiftçilerin büyük mağduriyetler yaşadığını ifade etmiştir. Öyle ki bu şerhler nedeniyle Kilisli yurttaşlarımız kredi çekememektedir. Ciddi bir hak ihlali olduğu açık olan bu konunun vatandaşlarımızı daha fazla mağdur etmeden çözüme kavuşturulması gerektiği açıktır."

Özel; Batman'dan yapılan başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, tapu kaydına askeri güvenlik bölgesi şerhi konulması nedeniyle Anayasa'nın 35'inci maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini hükmettiğini söyledi. Özel, "Vatandaşlarımız ya bu şerhlerin kaldırılmasını ya da şerhler nedeniyle kredi alınamaması sorununun çözülmesini beklemektedir" dedi.

Özel, Bakan Nebati'ye "Kilis ilimizde 69 kilometrelik hat boyunca vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan askeri şerhler nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin çözülmesine ilişkin bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Kaç vatandaşımızın tapusunda şerh bulunmaktadır" diye sordu.

Özel, Bakan Akar'a da "Kilis ilimizde 69 kilometrelik hat boyunca vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan askeri şerhler kaldırılacak mıdır? Kaldırılmayacaksa neden kaldırılmayacaktır" sorusunu yöneltti.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Özel, Kilisli Çiftçiyi Mağdur Eden Askeri Yasak Bölgeyi TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Özel, Kilisli Çiftçiyi Mağdur Eden Askeri Yasak Bölgeyi TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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