Son Dakika Haberleri: CHP'li Özel: Mansur Yavaş ile İlgili İddialar, Seçim Sürecini Etkilemeye Yönelik

CHP'li Özel: Mansur Yavaş ile İlgili İddialar, Seçim Sürecini Etkilemeye Yönelik

27 dakika önce

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Mansur Yavaş ile ilgili ortaya atılan iddiaların tamamının siyaset maksatlı, karalama amaçlı ve önümüzdeki yerel seçim sürecini etkilemeye yönelik bir çaba olduğu, ortalama zeka sahibi her birimizin ortak çıkarımıdır" dedi.

CHP'li Özel: Mansur Yavaş ile İlgili İddialar, Seçim Sürecini Etkilemeye Yönelik, System.String[]
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Mansur Yavaş ile ilgili ortaya atılan iddiaların tamamının siyaset maksatlı, karalama amaçlı ve önümüzdeki yerel seçim sürecini etkilemeye yönelik bir çaba olduğu, ortalama zeka sahibi her birimizin ortak çıkarımıdır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li Özel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla  İstanbul Taksim'de gösteri yapan bir grubun, ıslık çalarak, ezanı protesto ettiği iddiasıyla ilgili "Kadınlar, İstiklal Caddesi'nde yürümeye çalıştılar. Onlar yürümeye çalıştıkça önlerine TOMA'lar geldi, önlerine kalkanlar geldi. Daha sonra da gaz ve su sıkarak, onları uzaklaştırmaya çalıştılar. Kadınlar ıslık çalarak ve düdük çalarak, bu saldırıyı protesto ettiler. Protesto etmek için böyle bir şey yaptılar ve bu dakikalarca sürdü. Bu sırada yakındaki camide ezan okunmaya başladı. Videoları izleyen herkes şunu görüyor ki kadınlar, protesto ediyorlardı ve ezan okunmaya başladı ve kadınların o protestoların içinde ezan sesini duymaları da mümkün değildi. Kadınların ezan protesto etmek gibi de bir dertleri yoktu. Onu yapmak isteseler, günde 5 vakit okunan ezan var. Öyle olsa 8 Mart'ta kendi yürüyüşlerini beklemezlerdi. Kadınların ezanla hiç bir dertleri yok. Aslında ne ezanın ne ezanı okuyanın ne ezanı okutanın ne de ezan okunmasını emredenin kadınla hiçbir sorunu yok" diye konuştu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'li milletvekilini terörist cenazesine katılmakla suçladığını kaydeden Özel, "CHP'nin bir milletvekilinin, bir terörist cenazesine gittiği yok. Hangi CHP milletvekiline terörist cenazesine katılmaktan fezleke düzenlenmiş?" dedi. 

'TAMAMI SİYASET MAKSATLI, KARALAMA AMAÇLI'

'Millet ittifakı'nca desteklenen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili de konuşan CHP'li Özel, şunları söyledi:

"Mansur Yavaş ile ilgili bugün seçim sathı mahalline gelindiğinde, ortaya atılan iddiaların tamamının siyaset maksatlı, karalama amaçlı ve önümüzdeki yerel seçim sürecini etkilemeye yönelik bir çaba olduğu, ortalama zeka sahibi her birimizin ortak çıkarımıdır. Mansur Yavaş ile ilgili Ömer Çelik'in iddia ettiği ve bir gazetenin manşetleştirdiği her şey yıllardır varsa ve Ömer Çelik, AK Parti yıllardır susuyorsa bugün konuşma günü değildir. Bugün Ömer Çelik istiyor, diye bir gazete haber yapıyor, diye Türkiye'nin, Ankara'nın dönüp, bunu konuşacak hali yok. Mansur Yavaş, Ankara'da yavaş yavaş iktidara gelecek. Ondan sonra CHP olarak çok net bir yaklaşımımız var. Bugüne kadar dile getirilmeyip, bugün siyasi saiklerle ele alınan her şey adayımızın nezdinde teflon tavaya atılan bir şey gibidir. Tutmaz, yapışmaz, dökülür. Bu vakitten sonra ahali bunu yemez. Seçimden, adaylıktan hatta adaylık konuşulurken, 'Yok son 20 gün ankette fark çift rakamlı sayılara çıkmış', 'Kırmızı alarm, çamur atmam lazım'. Yemezler."

Görüntü Dökümü:

-Özgür Özel açıklama

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:16 Kaynak: DHA

Siyaset, Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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