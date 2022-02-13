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CHP'Lİ ÖZEL MİLLET İTTFAKI ADAYININ PARTİSİ OLMAYACAK, TOPLUMU BÖLMEYECEK - Son Dakika

CHP'Lİ ÖZEL MİLLET İTTFAKI ADAYININ PARTİSİ OLMAYACAK, TOPLUMU BÖLMEYECEK

13.02.2022 13:33

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tarafsız olacağını belirterek, O sıfatı kazanan kişinin partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tarafsız olacağını belirterek, O sıfatı kazanan kişinin partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek. Kimseyi şeytanlaştırmayacak, aksine kucaklaştıracak, kardeşleştirecek ve kendinden çok ötekinin hakkını savunacak dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaretler ve partisinin Dostluk ve Dayanışma toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayda partili katıldı. Burada partililerine seslenen Özgür Özel, Millet İttifakı'nın toplantısı hakkında, O toplantının kamuoyuna verdiği mesaj şudur. 'Demokrasiye dönüşte, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve tek adam rejimin sonlandırılmasında tam mutabakata varılmıştır' hayırlı uğurlu olsun. dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tarafsız olacağını söyleyen Özel, O sıfatı kazanan kişinin partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek. Kimseyi şeytanlaştırmayacak, aksine kucaklaştıracak, kardeşleştirecek ve kendinden çok ötekinin hakkını savunacak diye konuştu.

'ADAYIMIZI ANKETLER GÖSTERECEK'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıldır mecliste vekaletini yürüttüğünü söyleyen Özel, Yerine imza atıyorum, yerine söz veriyorum. Ancak şunu bilin ki genel başkanın kendi yaklaşımıdır. Genel başkan 'aday olmak için bütün ittifak ortaklarının tamamının tam mutabakatı varsa onur duyarım' diyor. Ayrıca 'bizim göstereceğimiz adayın kaybetme lüksü yoktur' diyor. Bunun için bütün anketler en doğru ölçümler ve en hassas çalışmalar hangi adayı gösteriyorsa adayımız o olacak. Ama herkes emin olsun ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anısına Özgür Özel'e Sivas hatırası ahşap Kangal köpeği minyatür hediye edildi.

CHP'Lİ ÖZEL MİLLET İTTFAKI ADAYININ PARTİSİ OLMAYACAK, TOPLUMU BÖLMEYECEK
CHP'Lİ ÖZEL MİLLET İTTFAKI ADAYININ PARTİSİ OLMAYACAK, TOPLUMU BÖLMEYECEK
CHP'Lİ ÖZEL MİLLET İTTFAKI ADAYININ PARTİSİ OLMAYACAK, TOPLUMU BÖLMEYECEK
CHP'Lİ ÖZEL MİLLET İTTFAKI ADAYININ PARTİSİ OLMAYACAK, TOPLUMU BÖLMEYECEK

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özgür Özel, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ ÖZEL MİLLET İTTFAKI ADAYININ PARTİSİ OLMAYACAK, TOPLUMU BÖLMEYECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'Lİ ÖZEL MİLLET İTTFAKI ADAYININ PARTİSİ OLMAYACAK, TOPLUMU BÖLMEYECEK - Son Dakika
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