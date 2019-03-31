CHP'li Özel, Oyunu Manisa'da Kullandı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu Manisa'da kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu Manisa'da kullandı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Didem Özel ile birlikte Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlar ve görevlilerle selamlaşan Özel, 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklama yapan Özel, "Manisa huzur içinde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan seçimlere devam ediyor. Şu ana kadar üzüntü veren tek haberi Malatya'nın Pötürge ilçesinden aldık. Saadet Partisi'nin bir sandık görevlisinin ve müşahidinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Yakından takip ediyoruz ve başsağlığı diliyoruz" dedi. - Manisa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir

Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü

Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı

Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı