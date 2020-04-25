CHP'li Özel, Soma'daki madenlerin çalışmalarının durdurulmasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Özel, Soma'daki madenlerin çalışmalarının durdurulmasını istedi - Son Dakika

CHP'li Özel, Soma'daki madenlerin çalışmalarının durdurulmasını istedi

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün çıkıp bir iradenin Soma'ya özel kararlar açıklaması lazım. Soma kırmızı alarm veriyor.

CHP'li Özel, Soma'daki madenlerin çalışmalarının durdurulmasını istedi, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün çıkıp bir iradenin Soma'ya özel kararlar açıklaması lazım. Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması, madencilere işsiz kalmayacaklarının ve koronavirüsün meslek hastalığı olarak sayılacağının güvencesinin verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Soma'daki riskin çok daha yüksek olduğunu ve tedbir alınmasını istedi.

Soma'da 12 bin 800 işçinin 3 vardiya halinde çok sayıda maden ocağında çalışmaya gittiğini kaydeden Özel, "Soma'nın Kınık sınırında bulunan bir maden ocağı, İzmir Valiliği'nden aldığı ve hangi mevzuata dayandırıldığı bilinmeyen özel karantina izniyle, işçileri 7 gün 24 saat madende konaklatıyor. Geçtiğimiz günlerde Soma'da ölümlü bir iş kazasının yaşandığı madenin bile üretimini artırdığı bir süreçle karşı karşıyayız. Şu anda madenlerde üretimin durabileceği olasılığı nedeniyle, işverenler tarafından madenler kapasite üstü çalıştırılıyor." ifadelerine yer verdi.

Madencilerin akciğer hastalıkları yönünden ciddi risk grubunda olduklarını belirten Özel şunları kaydetti:

"Soma'da filtresiz çalışan termik santral yüzünden de bütün Soma ile birlikte ikinci bir riski de taşıyorlar. Haftalar önce bu madenlerde çalışmanın durdurulması gerekiyordu. Başta Yeni Anadolu ve İmbat olmak üzere birkaç gündür gelen Soma'daki madenlerden koronavirüs pozitif haberlerinde ciddi artışlar var. Soma'daki aile hekimleri, pozitif vakalar nedeniyle takip edilen hasta sayılarının her gün ikiye katlanarak arttığını, her bir aile hekiminin pozitif vakalarla temaslı 40 ila 60 vatandaşla ilgilendikleri, bunların tamamının madenci ya da madenci ailelerinden oluştuğu ifade ediliyor."

Özel, madencilerin iki asgari ücret aldıkları için ve kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi yasal düzenlemelerde bu durum gözetilmediğinden, hastalanıp karantina altına alınmalarının ya da ücretsiz izne ayrılmalarının ciddi gelir kayıpları oluşturacağını düşündükleri için bu durumu gizleme eğilimine girdiklerini öne sürdü.

Madencilerin akciğer tomografisinde teşhis konulması durumunda, bu teşhisin bir daha madende çalışmasına engel oluşturacağını düşündüklerini iler süren Özel, Soma'da pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişilerin belirlenmesi sırasında, madencilerin "Sakın benim ismimi verme" şeklinde arkadaşlarından ricada bulunduklarını iddia etti.

Özel, bu nedenle testleri pozitif çıkan kişilerin, temas ettiklerinin isimlerini vermeleri durumunda arkadaşlarına kötülük yapacaklarını düşündüklerinden bu isimleri gizlediklerini ileri sürdü.

Madene geliş gidişlerde servislerin tam dolu olduğunu, şoförlerden de testleri pozitif çıkanların olduğunu iddia eden Özel, madencilere tanınan yıpranma hakkı nedeniyle, hastalığı gizleme eğilimine girdiklerini ifade etti.

Soma'da özel tedbirlerin alınmasını isteyen Özel, "Bugün çıkıp bir iradenin Soma'ya özel kararlar açıklaması lazım. Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması, madencilere işsiz kalmayacaklarının ve koronavirüsün meslek hastalığı olarak sayılacağının güvencesinin verilmesi gerekiyor. Bölgedeki sağlık çalışanlarının da uyarıları doğrultusunda, madenlerdeki çalışmaları durdurup, tüm madencileri evlerinde karantinaya alıp teması kesmezsek, belki birkaç hafta sonra çok geç olacak ve Soma, Türkiye'nin çok üzerinde bir vaka sayısıyla karşı karşıya kalacak. Bu konuda çok acil olarak çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Valiliği, Özgür Özel, Soma, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:12 Kaynak: AA

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