CHP'li Özel: Soma Davası Bir Daha Görülecek ve O Zaman Adalet Tecelli Edecek - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden sekiz yıl geçtiğini belirterek, "Dava ailelerin vicdanlarını rahatlatmaktan çok uzak biçimde neticelendi. Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan bir çetenin talimatıyla her ne kadar üzerinde cübbe de olsa sadakati kanunlara, adalete, ahlaka değil; onu özel görevlendirenlere olanlar bu kararı verdi. Bu kararda imzası olanların da onlara talimat verenlerin de Soma'nın acısına kayıtsız kalarak bu kararı sahiplenenlerin de peşinde olacağız. Bu dava bir daha görülecek ve o zaman adalet tecelli edecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mayıs 2014'te yaşanan Soma katliamının üzerinden sekiz yıl geçtiğini belirtti.

Özel, "Tarihimizin en büyük iş cinayetinin üzerinden sekiz yıl geçti. 301 madenci yaşamını yitirdi. 402 çocuk yetim kaldı. Kazadan yedi ay önce 23 Ekim 2013'te TBMM Başkanlığı'na Soma'da madenlerdeki iş kazaların artması nedeniyle bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etmiş, kazadan 20 gün önce bir grup önerisiyle konuyu TBMM Genel Kurulu'na taşımıştık. O gün, 'en güvenli maden' dedikleri Soma'da 301 madenciyi kaybettik. Sermaye, siyaset ve sarı sendika üçgeninde göz yumulan ihmaller ve daha fazla üretim baskısı, tarihin en ağır iş cinayetine neden olmuştu" değerlendirmesini yaptı.

"BİZ UNUTMADIK AMA BİRİLERİ UNUTTU"

Özel, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar olağan şeyler, bu işin fıtratında var" dediğini anımsattı ve "Bu vurdumduymazlık da Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in attığı tekme de unutulmadı. O gün tüm Türkiye, 'unutursak yüreğimiz kurusun' demişti bir ağızdan. Biz unutmadık, Soma unutmadı ama birileri unuttu. Kamuoyu baskısı azaldı ve dava ailelerin vicdanlarını rahatlatmaktan çok uzak biçimde neticelendi. Siyasi sorumlulara dokunulmadı. Kurulan Soma Araştırma Komisyonu raporunun kapağı hala Yürütme organı tarafından açılmadı, önerileri dikkate alınmadı" dedi.

"BU DAVA BİR DAHA GÖRÜLECEK"

301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından açılan davaya müdahale edildiğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Aytaç Ballı isminde tüm ailelerin rıza gösterdiği, evlatlarının hakkını savunacağına inandığı genç, namuslu bir hakim vardı. Karardan hemen önce Aytaç Ballı'yı değiştirdiler. Yerine maden kazası davalarında ölenleri suçlu gösteren bir hakim getirdiler. Herkes, 301 kez ceza verileceğini beklerken, o hakim; 10'ar, 15'er yıl verip, 'bunu istemeden yaptılar' diyerek, herkesi salıverdi. 30 Eylül 2020 günü Yargıtay 12. Ceza Dairesi toplanarak, 'Göz göre göre yakmışlar, göz göre göre öldürmüşler insanları, böyle karar mı olur?' dedi. Beş üyesi vardı, Beşe sıfır kararı bozdular. 'Bunları yeniden yargılayın, 301'er kez ölümden ceza verin' dedi. Yargıtay'da bu kararın ardından üç hakim değiştirildi. Biri AKP'nin en makbul bürokratlarından Kenan İpek olmak üzere kendi kararlarını üçe iki bozdular. Akhisar'da yeniden görülen davada, istenilen karar çıktı ve Yargıtay'da bu karar onaylandı. Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan bir çetenin talimatıyla her ne kadar üzerinde cübbe de olsa sadakati kanunlara, adalete değil; onu özel görevlendirenlere olanlar bu kararı verdi."

Özel, "Bu kararda imzası olanların da onlara talimat verenlerin de, Soma'nın acısına kayıtsız kalarak bu kararı sahiplenenlerin de peşinde olacağız. Bu dava bir daha görülecek ve o zaman adalet tecelli edecek" dedi