Üye Girişi
CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan - Son Dakika

CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan

04.11.2021 15:18
CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erken seçim ne zaman, biz dünden razıyız, ama erken seçim ne zaman cevaplamaktan yorulduk. İktidar, korktuğu için enken seçim yapamaz. Süleyman Soylu kendi güvendiği ankete güveniyorsa, hodri meydan erken seçim olsun, yapamaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erken seçim ne zaman, biz dünden razıyız, ama erken seçim ne zaman cevaplamaktan yorulduk. İktidar, korktuğu için enken seçim yapamaz. Süleyman Soylu kendi güvendiği ankete güveniyorsa, hodri meydan erken seçim olsun, yapamaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Batman'da esnafı ziyaret etti, Batman Üniversitesi Merkez Kampusu'nda öğrenci kulüplerinin stantlarını gezdi. Daha sonra CHP il binasına geçen Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Erken seçim ne zaman? Biz dünden razıyız ama erken seçim ne zamanı cevaplamaktan yorulduk. İktidar korktuğu için erken seçim yapamaz. Süleyman Soylu kendi güvendiği ankete güveniyorsa hodri meydan. Erken seçim olsun, yapamaz. Yalanın buçuklusunu söylesem inanıyorlar demiş Süleyman Soylu, yüzde 15,5 öndeyiz diyor, anketi gösteremiyor. Dün de çağrıda bulunduk. Çıkar, anketi göster. Kim yapmış, nerede yapmış, kaç kişiyle yapmış, ne sonuç çıkmış?"'KOY SANDIĞI ÇIK KARŞIMIZA'"Süleyman Soylu benim gördüğüm bir anket, diyor" diyen Özel, "Hadi yiğitsen açıkla, yüzde 15,5 şimdi yalandan bir anket yapmaya başlar. Bütün anketlerde aksineyken yalanın buçuklusunu söyleyeyim diyen, 'inanan olur' diye söyleyen Süleyman Soylu, varsa cesaretin hani çok üst perdeden konuşuyorsun ya herkesi tehdit ediyorsun ya hadi bakalım koy sandığı çık karşımıza. Geçen sene bütçede' Ohh oh' yapıyordun ya şimdi sana ohh muhalefete düşüyorsun ohh, iktidarı kaybediyorsun ohh, herkes rahat nefes alacak Süleyman Soylu" diye konuştu.?'MUTLAKA AŞINIZI OLUN'Aşıda Batman'ın en düşük ikinci il olduğunu dikkat çeken Özgür Özel, herkesin mutlaka aşı olmasını istedi. Özel, şöyle konuştu: "Ben eczacıyım, bu salgın ilk günlerinden beri önlemlerin alınmasını söyleyen ve herkesin aşı olmasını söyleyen milletvekilleri olarak buradayız. Gittiğimiz her ilden elbette son seçim sonuçlarına bakardık, elbette hala bakıyoruz. Genelde ne almışız, yerelde ne almışız diye. Bir de ben aşılama oranlarına bakıyorum. Batman aşılama konusunda Türkiye'nin en kötü ikinci ili. Bu konuda Batmanlılara söyleyecek bir sözümüz var, sözümüze değer veren herkese. Ben kendim aşımı oldum. Aşılarımı günü gününe oldum, 20 yaşındaki kızım 77 yaşındaki babam, 72 yaşındaki annem oldu. Ailemizdeki günü gelen tüm çocuklar gençler aşılarını oldu. Bu aşıların olunmasından kimsenin endişe duymasın. Çünkü şu anda günde 200- 220 arasında değişen insanlarımız ölüyor. Hatırlayan ben Manisa milletvekiliyim orada Soma faciası oldu hepimiz ağladık orada 301 vatandaşımız yaşamını kaybetmişti. Yani Türkiye'de her 1,5 günde bir Soma faciası yaşanıyor. Uçaklara biniyoruz gidiyoruz, uçak kalkınca yakınlarımız dua ediyor, kazasız belasız inin inşallah diye. Bugün 180 kişilik bir uçak düşse Türkiye iki yıl konuşur, her gün en az bir uçak düşüyor, bazen 1,5 uçak düşüyor Türkiye'de. Her gün uçak faciası yaşanıyor ülkemizde. Yoğun bakımdakiler aşısızlarla dolu, hastaneler aşısızlarla doludur. Aşısız ölenler çok nadir. Sözümüze değer veren herkese şunu söylüyorum, lütfen aşınızı yaptırın, günü gelince ikinci, üçüncü yarın dördüncü olunca yaptırın. Bu konuda biz kefiliz. Özgür Özel olarak aşının koruculuğuna kefilim, lütfen aşıdan kaçmayın."'DESTEĞİN OYA DÖNÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Özel, Batman'da olmaktan mutlu olduklarını, Diyarbakır, Batman ve Muş, üç ilde de CHP olarak büyük bir ilgi gördüklerini söyledi. Özel, "Önümüzdeki seçimden hemen sonra ben buralarda olurum. Artık yanımıza Batman milletvekili, Muş milletvekili yanımıza oturtmak gerekir. Bölgede gördüğümüz destekten memnuniyet duyuyoruz. Bu desteğin CHP'ye oya dönüşmesini büyük bir umutla bekliyoruz. Anketlere son seçime göre 10 kat oy artışımız görünüyor. 1,5 aldığımız yerde yüzde 15, iki aldığımız yerde yüzde 20 gözüküyor. Bu artışı sürdüreceğiz, sizler birlikte olmaya devam edeceğiz. Bölgenin insanı uzun süre ihmal edildi. Bu iktidarın son döneminde özelikle hem psikolojik olarak hem kötü muamele rağmen bölge insanına yapılan psikolojik işkenceden artık kurtaracağız" diye konuştu.


CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan
CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan
CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan
CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan

Cumhuriyet Halk Partisi, COVIRAN Bereket, Süleyman Soylu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak 15:18 Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi 15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi 14:53 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor 14:40 Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Bahçeli'yi 14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
Duyanlar ürküyor! 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı Duyanlar ürküyor! 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:28
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
15:02
Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti         
14:59
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
14:47
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor         
11:53
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement