Son Dakika Haberleri: CHP'li Özel: Türkiye'de Beka Sorunu Yok

CHP'li Özel: Türkiye'de Beka Sorunu Yok

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Türkiye'de beka sorunu olmadığını ifade ederek, "Rahmetli İsmet Paşa o dar günlerinde, rahmetli Adnan Menderes Kore'de askerlerimiz savaşıyor diye, rahmetli Ecevit Kıbrıs savaşında bunlar gibi beka sorunu var demedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Türkiye'de beka sorunu olmadığını ifade ederek, "Rahmetli İsmet Paşa o dar günlerinde, rahmetli Adnan Menderes Kore'de askerlerimiz savaşıyor diye, rahmetli Ecevit Kıbrıs savaşında bunlar gibi beka sorunu var demedi. Çünkü onlar demokrasiye inanıyorlardı. Türkiye'de iki kişinin beka sorunu var Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Seydişehir ilçesi seçim bürosunda partililerle buluştu. Özel, CHP Seydişehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Katlav'ın seçilmesi halinde genel merkez olarak tüm projelerinin destekleneceğini belirtti. Enflasyon rakamlarını eleştiren Özel, "Gerçek enflasyon yüzde 45, onaylı enflasyon yüzde 20, işçilere verilen ise yüzde 10'dur. 'Gübrenin yarı fiyatını ödeyeceğiz' dediniz vermediniz. Altı milyon kardeşimizin haklarını vermediniz. Biber, patlıcan, soğan, patates ateş pahası. Göstermelik tanzim satışları kurarak işi geçiştirmeye çalıştınız. Verilen sözleri tutmayan yönetme kapasitesi kalmayan bu iktidarı herkes görüyor. En fazlada AK Parti ve MHP'liler görüyor. Ama korku imparatorluğu oluşturulduğu için konuşamıyorlar" dedi.

'TÜRKİYE'DE BEKA SORUNU YOK'

Türkiye'de beka sorununun olmadığını ifade eden Özel şöyle dedi: "Rahmetli İsmet Paşa o dar günlerinde, Rahmetli Adnan Menderes Kore'de askerlerimiz savaşıyor diye, rahmetli Ecevit Kıbrıs savaşında bunlar gibi beka sorunu var demedi. Çünkü onlar demokrasiye inanıyorlardı. Türkiye'de iki kişinin beka sorunu var Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli." diye konuştu.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:54 Kaynak: DHA

Politika
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