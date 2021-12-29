CHP'li Özel: Türkiye, demokrasiye dönüşüm manifestosunu yılın ilk ayında görecek - Son Dakika

CHP'li Özel: Türkiye, demokrasiye dönüşüm manifestosunu yılın ilk ayında görecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6 siyasi partinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasına ilişkin, "Türkiye, 6 siyasi partinin birlikte otoriterlikten demokrasiye dönüşüm manifestosunu, yeni yılın ilk ayı içinde bu partilerin liderlerinin katkısı ile görecek" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı teftişe ilişkin, " Süleyman Soylu, büyük bir iftira kampanyasının başında ve anlık olarak yürütüyor. Sanki 85 bin kişilik bir yerde 2 tane suçlu bulsa CHP'ye yükleyecek onu. Bütün terör örgütlerini sayıyor. Buna uyup biz de terör örgütü reklamını yapıyoruz; yapmamak lazım. Süleyman Soylu, 360 derece kampanya yapıyor. Süleyman Soylu'dan daha sevimli; ama korkarız daha zararlı bir bakanımız var, yeni yetişiyor. Nureddin Nebati'den inciler her gün. Nureddin Nebati çok tehlikeli işler yapıyor. Her gün yeni bir gaf yapıyor. Saçıldığı yerde herkesi şaşırtıyor" diye konuştu.

Türkiye'de yepyeni bir beyaz sayfanın açılmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Özel, "Bu ihtiyaç uzun süredir hasıl oldu. Bunun için büyük bir mutabakatın hazırlıklarının son noktasındayız. 2022 yılına büyük bir umutsuzlukla giren herkes şunu bilsin ki, yeni bir anayasa, güçlü ve bağımsız bir Meclis, bağımsız bir yargıyla Türkiye demokrasiye döndüğünde, Türkiye'ye moral geldiğinde nasıl olumlu gelişmeler olduğunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

Özel, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi temsilcilerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' görüşmelerini anımsatarak, "Türkiye, 6 siyasi partinin birlikte otoriterlikten demokrasiye dönüşüm manifestosunu, kuvvetle ihtimal yeni yılın ilk ayı içinde bu partilerin liderlerinin katkısı ile görecek. Kimse enseyi karartmasın" ifadelerini kullandı.